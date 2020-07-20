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Когда полицейские могут эвакуировать автомобиль: решение суда

Верховный суд назвал единственное условие, при котором правоохранители могут увезти автомобиль на штрафплощадку

сегодня, 14:40
Автор:

Виолетта Комаровская
Когда полицейские могут эвакуировать автомобиль: решение суда

Фото: Лига.Бизнес

Увезти автомобиль на штрафплощадку правоохранители могут только в одном случае - если машина существенно мешает движению по участку дороги, на котором находится. В остальных случаях эвакуация авто будет считаться незаконной. Об этом говорится в решении Верховного суда. 

В суд обратился водитель, чью машину, как он полагает, забрали на штрафплощадку незаконно. Он жаловался на сотрудников Национальной полиции. За что именно водителя остановили патрульные в тексте решения не указано. Однако эвакуировать авто правоохранители не имели права, - признали судьи. 

Если водитель нарушил правила дорожного движения, но его автомобиль при этом существенно не мешает другим водителям или пешеходам и не несет для них угрозы или какой-либо опасности, увозить такую машину на специальную площадку запрещено. В противном случае владелец авто может обжаловать действия полицейских в суде. 

Также в суде напомнили, что временно задержать машину и отвезти ее на штрафплощадку правоохранители могут максимум на 3 дня. После этого владелец авто может потребовать его назад, и ему обязаны будут вернуть транспортное средство. Следует уточнить, что данная норма действует лишь в случае, когда говорится об административном правонарушении. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что водительское удостоверение в Украине будут выдавать по новым правилам


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