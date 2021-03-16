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Главная Новости Мужчина авто Когда непристегнутый ремень может спасти жизнь - специалисты
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Когда непристегнутый ремень может спасти жизнь - специалисты

Отстегивать ремень безопасности можно только в двух случаях

сегодня, 09:15
Автор:

Кириєнко Анна

В некоторых случаях непристегнутый ремень может спасти жизнь водителя. Об этом напомнило украинское автомобильное издание "Автотема".

Когда непристегнутый ремень может спасти жизнь - специалисты

Ремень безопасности: когда можно не одевать - специалисты. Фото: avto.informator.ua

Так, в правилах дорожного движения указано, что в некоторых случаях необходимо ремень безопасности отстегивать. В частности это касается тех водителей, которые пересекают ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ.

Прежде всего это правило создано здравым смыслом. Поскольку человек, который будет пристегнут ремнем безопасности просто не сможет выбраться из машины, которая тонет.

Во всех остальных случаях водитель должен быть обязательно пристегнут. Кроме того, пассажиры в машине также должны помнить о ремнях и пристегиваться, если система безопасности предусмотрена конструкцией машины.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения не пристегиваться можно инструкторам по вождению, водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользоваться ремнями безопасности и водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

За игнорирование правила предусмотрен штраф в размере 51 гривны. Это минимальное наказание по сравнению с другими странами Европы. За нарушение правил использования ремня безопасности в случае ДТП предусмотрен штраф в размере 2400 — 8500 гривен.

Напоминаем, что в Украине увеличили штрафы для водителей. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что украинцев хотят штрафовать за оскорбление полицейских. Штрафы могут налагаться на людей, которые публично оскорбят полицейского или военнослужащего при исполнении обязанностей. Подробности инициативы смотрите в нашем материале.


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Источник: https://autotheme.info/ua/139802-vodiyam-rozpovili-koli-nepristebnutij-remin-mozhe-vryatuvati-zhittya.html
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Обусуждения

Веревкин

сегодня, 09:39

Знать, они могут оскорблять, своими действиями, а их нельзя!

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