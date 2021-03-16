Когда непристегнутый ремень может спасти жизнь - специалисты

В некоторых случаях непристегнутый ремень может спасти жизнь водителя. Об этом напомнило украинское автомобильное издание "Автотема".

Ремень безопасности: когда можно не одевать - специалисты. Фото: avto.informator.ua

Так, в правилах дорожного движения указано, что в некоторых случаях необходимо ремень безопасности отстегивать. В частности это касается тех водителей, которые пересекают ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ.

Прежде всего это правило создано здравым смыслом. Поскольку человек, который будет пристегнут ремнем безопасности просто не сможет выбраться из машины, которая тонет.

Во всех остальных случаях водитель должен быть обязательно пристегнут. Кроме того, пассажиры в машине также должны помнить о ремнях и пристегиваться, если система безопасности предусмотрена конструкцией машины.

Кроме того, согласно правилам дорожного движения не пристегиваться можно инструкторам по вождению, водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользоваться ремнями безопасности и водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

За игнорирование правила предусмотрен штраф в размере 51 гривны. Это минимальное наказание по сравнению с другими странами Европы. За нарушение правил использования ремня безопасности в случае ДТП предусмотрен штраф в размере 2400 — 8500 гривен.

Напоминаем, что в Украине увеличили штрафы для водителей. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

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