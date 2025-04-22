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Ключевые причины поломок АКПП: большинство водителей этого не знает

Трансмиссия АКПП требует особого внимания со стороны водителя

сегодня, 10:52
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Кравцев Сергей

На авторынке все больше автомобилей с автоматически коробкой передач (АКПП). Равномерно авто на "автомате" вытесняют авто на "механаке", ведь управлять авто с коробкой "автомат" удобнее. Впрочем, опытные автомеханики предупреждают: такая трансмиссия требует особого внимания водителя.

Ключевые причины поломок АКПП: большинство водителей этого не знает

Поломки АКПП. Фото: из открытых источников

Если вы хотите, чтобы ваше авто вам послужило дольше, учитывайте свой стиль вождения. "Агрессивный старт с места" – один из главных врагов АКПП. Такой способ разгона создает чрезмерную нагрузку на гидротрансформатор и фрикционные элементы коробки.

Также автомобили с АКПП очень не любят "агрессивную езду" — резкие ускорения и торможения провоцируют перегрев и ускоренный износ деталей.

Отдельную опасность представляет пробуксовка – трансмиссия может неправильно определить, двигается ли автомобиль или колесо просто крутится на месте. Это приводит к перегреву и механическому повреждению узлов.

Еще одна критическая ошибка – буксировка. Если автомобиль тянет со скоростью более 30 км/ч или на дистанции более 30 км, риск перегрева и выхода из строя коробки существенно возрастает.

Механик отметил также важность прогрева трансмиссии в холодное время года, ведь холодное масло циркулирует хуже, что чревато неполноценной смазкой деталей.

Кроме того, водителям следует соблюдать интервалы замены трансмиссионной смазки, использовать ручной тормоз на склонах и избегать перевозки перегруженных прицепов.

Современный автомобиль не требует сложной подготовки при смене сезона, если регулярно проводить его техосмотр и менять масло. Однако некоторые процедуры следует провести обязательно.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/yak-ne-mozhna-yizdyty-na-mashyni-z-avtomatom-pomylky-yaki-vbyvayut-akpp
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