Kia отзывает более 80 тысяч авто: какая угроза водителям

Компания Kia объявила о масштабном отзыве автомобилей из-за возможных проблем с системой безопасности. Неисправность в проводке под передним пассажирским сиденьем может привести к некорректной работе подушек безопасности и ремней безопасности. Отзыв коснется более 80 тысяч автомобилей в США, в том числе моделей Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) и Hybrid 2023-2025 годов выпуска.

Kia. Фото из открытых источников

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), поврежденная проводка может не только сделать невозможным срабатывание подушек безопасности в случае аварии, но и вызвать их внезапную активацию.

Официальные дилеры Kia проверят и при необходимости заменят или перенаправят поврежденную проводку бесплатно. Также будет установлена дополнительная защитная накладка для безопасности. Владельцев авто, подпадающих под отзыв, начнут официально сообщать в марте.

Это уже второй отзыв от Kia за последние месяцы. В ноябре 2024 года компания вместе с Hyundai отозвала более 200 тысяч электрокаров из-за неисправности в зарядном блоке, которая могла привести к потере мощности и повысить риск аварии.

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