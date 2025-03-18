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Какой обязательный платеж водителям нужно оплатить до 31 марта

Автовладельцам, хранящим номерные знаки в сервисном центре МВД, необходимо оплатить услугу хранения до 31 марта 2025 года

сегодня, 15:52
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Кравцев Сергей

Для водителей, которые хотят сохранить любимый номерной знак при продаже авто, есть специальная услуга хранения номеров в сервисном центре МВД, поскольку самостоятельно хранить их не разрешается. Имеющие сохраненный номерной знак в сервисном центре МВД должны успеть произвести оплату до 31 марта 2025 года, иначе эти знаки будут уничтожены начиная с 1 апреля этого года по постановлению Кабмина №795.

Какой обязательный платеж водителям нужно оплатить до 31 марта

Автомобили. Фото: из открытых источников

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что хранение номерных знаков является платной услугой. Стоимость составляет 10,80 грн в сутки (с НДС), а сам срок хранения определяется автовладельцем.

Для оплаты за хранение номерных знаков необходимо обратиться в сервисный центр МВД лично или через уполномоченного представителя для оплаты квитанции. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом в Кабинете водителя, где нужно выбрать срок продления хранения и произвести оплату.

Перевод номерных знаков из одного подразделения МВД в другое не предусмотрен законодательством. Однако владелец может закрепить номерной знак за родственниками, такими как дети или супруги, при предоставлении документов, подтверждающих родственные связи, например, свидетельства о рождении или браке.

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В Украине в случае, если водитель превысил предел на 20-50 км/ч, штраф составит 340 грн. Если скорость была превышена на 50 км/ч и более, штраф – 1 700 грн. Если такое нарушение привело к аварийной ситуации или ДТП, дополнительно придется заплатить еще 1 445 грн. Хотя кардинальных изменений в законодательстве в этом году пока не произошло, водителям следует быть внимательными и следить за правилами во избежание опасных ситуаций и штрафов на дороге.




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Источник: https://autotheme.info/news/259597-treba-vstignuti-do-31-bereznya-vodiyam-povidomili-pro-obov-yazkovij-platizh.html
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