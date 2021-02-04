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Каким будет автомобиль от Apple - рассекречены подробности (Фото)

Apple планирует сотрудничать с компанией Hyundai для создания современного электрокара

сегодня, 14:35
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какими основными характеристиками будет обладать новенький электрокар от компании Apple. Об этом сообщает ресурс Ming-Chi Kuo.

Каким будет автомобиль от Apple - рассекречены подробности (Фото)

Стало известно о главных характеристиках электрокара от Apple. Фото: ixbt.com

Автомобиль будет базироваться на платформе E-GMP от производителя Hyundai. Компании уже договорились о партнерстве. Платформа отличается наличием двух двигателей. Кроме того, в E-GMP будет аккумулятор, на котором можно проехать более 500 километров без подзарядки.

Батарею можно будет подзарядить до 80% за 18 минут. Электромобиль сможет набрать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины — 260 км/ч.

Кроме того, компания Hyundai будет производить некоторые детали к современному электромобилю.

Однако саму машину нельзя будет приобрести до 2025 года. Этот срок достаточно жесткий, поскольку на саму разработку машины от Apple надо выделить от 18 до 24 месяцев. Также много времени сможет занять доработки модели, испытания и тому подобное.

Пока неизвестно, сколько будет стоить электромобиль. Однако инсайдер Мин-Чи Ко сообщает, что первая машина Apple будет продаваться в сегменте автомобилей класса премиум, что может изрядно обогатить ее разработчиков.

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Напоминаем, что американская компания Apple постоянно работает над разработкой удобных гаджетов. Однако на этот раз они готовят качественное совершенствование, которое облегчит пользование новенькой версии iPhone. Что именно ожидать от компании, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что компания Apple предупредила пользователей модели iPhone 12 о возможном влиянии на некоторые приборы, связанные с обеспечением жизни человека. Подробнее читайте здесь.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/04/applecar/
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