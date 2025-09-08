Какие привычки начинающих водителей убивают машину

В Украине постоянно растет количество автомобилистов. Однако начинающий водитель довольно часто допускает ошибки, которые негативно сказываются на состоянии автомобиля. Автоинструктор объяснил, какие действия новичков чаще вредят авто и могут стать опасными на дороге.

Новачок за кермом. Фото: из открытых источников

Одной из главных проблем автоэксперт назвал пренебрежение к техническому обслуживанию. Любой автомобиль нуждается в регулярной проверке состояния основных узлов и агрегатов. Если этого не делать, неприятная неисправность может произойти в пути – например, на трассе, где помощь часто недоступна.

Нередко новички безоговорочно полагаются на инструкции изготовителя и не учитывают технические особенности. Хотя в мануалах может быть прописано, что прогревать не обязательно двигатель, на практике это помогает обеспечить стабильную циркуляцию технических жидкостей. Трансмиссия же прогревается только во время движения, поэтому первые 5-10 минут после трогания не стоит давать на нее серьезной нагрузки.

Другая типичная ошибка – отсутствие должной практики маневрирования. Инструкторы советуют в первые недели после получения водительских прав уделить внимание тренировке ощущения габаритов машины. Это помогает избегать мелких ДТП и повреждений.

Серьезной угрозой является и чрезмерная уверенность в своих силах. Начинающие иногда игнорируют правила и рискуют, что существенно повышает вероятность аварий. Уменьшить такие риски помогает только опыт, нарабатываемый годами.

Отдельно инструктор обратил внимание на выбор первой машины. Многие новички сразу покупают сложные или дорогие автомобили, требующие дорогостоящего обслуживания. В то же время более безопасным и практичным вариантом для первых полугода-года он называет простые "бюджетные" модели стоимостью до полумиллиона гривен. Такие авто легче обслуживать и не жалко, если во время обучения они испытывают незначительные повреждения.

