Какие качественные кроссоверы можно купить до 15 000 долларов (Фото)

Американские специалисты составили список лучших кроссоверов, которые можно приобрести до 15 000 долларов. Данная информация размещена на ресурсе Autoblog.

Кроссоверы до 15000 долларов - список качественных автомобилей. Фото: bloknot-volgograd.ru

Лучшим в этой категории стал Hyundai Kona. Сразу после выпуска (2018) автомобиль стал популярным среди покупателей. Автомобиль можно найти в нескольких вариантах — как с базовым 2-литровым мотором на 147 сил, так и в более мощной модификации с турбированным 1,6-литровым двигателем.





Еще одной качественной машиной стала Mazda CX-5 2014-2016. Как отмечают эксперты, это лучшее предложение в сегменте по всем аспектам. При выборе этого автомобиля можно рассмотреть два варианта — с 2-литровым мотором на 155 сил или более мощный 2,5-литровый вариант с двигателем на 184 л.с.





Специалисты выделили и Jeep Grand Cherokee 2013-2015. Главными преимуществами машины есть солидный запас прочности и полноприводная трансмиссия. На такой машине можно уверенно чувствовать себя при любых условиях и препятствиях.





Удобной и качественной станет и Kia Sorento 2016-2017. В автомобиле три ряда кресел. Эта модель очень просторная и вместительная.





Эксперты советуют обратить внимание и на Ford Expedition. Это также очень просторная машина. Подойдет для большой семьи или компании. Кроме того, эта модель имеет возможность тянуть за собой груз массой более 4 тонн.





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