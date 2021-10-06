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Как в Украине отследить все свободные автомобильные номерные знаки: МВД запустило новый онлайн-сервис

Ранее для граждан Украины были доступны к просмотру только платные номерные знаки

сегодня, 15:48
Автор:

Денис Подставной

Министерство внутренних дел Украины запустило новый онлайн-сервис. С помощью него автомобилисты могут отслеживать все свободные номерные знаки. Об этом сообщает издание Автоблог. 

Как в Украине отследить все свободные автомобильные номерные знаки: МВД запустило новый онлайн-сервис

Номерные автомобильные знаки. Фото: Укринформ

Новинка заработала со вчерашнего дня (5 октября). На официальном сайте Главного сервисного центра МВД появилась соответствующая вкладка "Наличие номерных знаков". 

Отмечается, что ранее для граждан Украины были доступны к просмотру только платные номерные автомобильные знаки. Теперь же автомобилисты получили открытый доступ ко всем видам "номеров".

Для того чтобы пользователи могли получить информацию о номерных знаках в конкретном регионе, имеется возможность поиска по области. Также доступна функция проверки свободной числовой комбинации. Она поможет найти свободные знаки по всей стране. 

База свободных номерных знаков обновляется в режиме реального времени.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что украинские компании научатся торговать без бумажных документов. Формирование электронных инвойсов (счетов) — новый проект электронных услуг Министерства цифровой трансформации. В рамках программы "EU4Digital" все счета будут создаваться в цифровом виде, а бумажные — исчезнут. Сейчас данную возможность уже используют предприниматели, которые ведут бизнес с коллегами  Польши и Армении, а вскоре — и Молдовы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что как новая информационная система может защитить Украину. Аппарат СНБО разработал систему, которая мониторит и координирует много направлений для безопасности украинского государства. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://avtoblog.ua/news/v-ukraine-teper-mozhno-otsledit-vse-svobodnye-nomernye-znaki-dlja-avto
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