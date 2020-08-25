Jaguar анонсировал бюджетную версию своего знаменитого внедорожника

Британский автопроизводитель Jaguar анонсировал сегодня новую версию своего электрического внедорожника I-Pace с меньшей мощностью и более низкой ценой. Об этом сообщает издание Electrek.

Британский автопроизводитель добился некоторого успеха с I-Pace, своим первым полностью электрическим автомобилем, но продажи были ограничены из-за более высокой цены и большой конкуренции в сегменте электрических роскошных внедорожников. Теперь Jaguar представляет новую версию I-Pace под названием "EV320".

"Новый Jaguar I-Pace EV320 выделяется своим полным оснащением и передовыми технологиями. Полностью электрический внедорожник доступен с новой информационно-развлекательной системой Pivi Pro, системой ионизации воздуха в салоне с фильтром PM2,5 и цифровым зеркалом заднего вида ClearSight. EV320 также можно узнать по новой отделке решетки радиатора Atlas Grey. Клиенты также могут рассчитывать на улучшенную цветовую палитру и новый дизайн колес," - говорится в сообщении компании.

Новая версия дешевле и немного менее мощна, чем оригинальный I-Pace EV400. Jaguar заявляет, что "перекалибровал" электродвигатели внутри электрического внедорожника, чтобы обеспечить мощность 235 кВт (320 лошадиных сил). Из-за небольшого снижения мощности I-Pace EV320 имеет довольно значительное снижение цены. Предыдущая базовая версия I-Pace стоила в Европе 81855 евро, включая НДС. Теперь цена стартует с 65 990 евро включая НДС.

В США Jaguar еще не объявил цену на новую версию I-Pace, но она должна быть значительно дешевле, чем текущая базовая цена в 69 850 долларов без учета льгот.



Как сообщало издание "Комментарии", Jaguar обновила программное обеспечение электромобиля I-Pace.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!