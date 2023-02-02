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Имеешь дорогое авто – оплати налог (перечень моделей)

В Минэкономики рассказали, кто и сколько заплатит налог за роскошные авто

сегодня, 16:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Минэкономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2023 году. В списке Минэкономики всего 225 моделей таких марок как: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Владельцы таких авто премиум-класса должны будут выложить определенные суммы за своих "железных коней".

Имеешь дорогое авто – оплати налог (перечень моделей)

Автомобиль. Фото: из открытых источников

По назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.


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Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована – 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица. Хотя оплачивают они его по-разному. Юридическим лицам следует рассчитывать налог самостоятельно и разбивать платежи в течение всего года.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить весь годовой платеж.

Как платят транспортный налог

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и его возрасту.

Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат. То есть в 2021 году налог взимают с автомобилей стоимостью более 2,25 млн. грн.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.

Чтобы налогоплательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог или нет, это за них делает правительство.

Ежегодно Министерство экономического развития публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.

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Источник: https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA
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