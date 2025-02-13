Электромобильный бум в Украине: какие модели самые популярные

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти, и новый год начался с очередного скачка продаж. В январе украинцы зарегистрировали 3637 электрокаров, что почти на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными остаются как новые, так и б/у модели, среди которых безоговорочными лидерами стали Nissan Leaf и Tesla Model Y.

Электромобиль. Фото: freepik

Стабильный рост спроса

По данным Укравтопрома, большинство приобретенных электромобилей в январе были легковыми авто — 3499 единиц. Из них 646 машин были совершенно новыми, тогда как 2853 – с пробегом. Что касается коммерческого транспорта, в Украине зарегистрировали 138 электрических грузовиков, среди которых оказались только 37 единиц.

Какие модели выбирают украинцы

Среди новых электромобилей лидирует BYD Song Plus EV – 149 зарегистрированных единиц. Также в топ-5 попали:

Zeekr 001 — 59 ед.;

Zeekr 7X — 41 ед;

Audi Q4 e-tron — 39 ед;

Volkswagen ID.4 — 39 ед.

Относительно б/у электрокаров ситуация выглядит так:

Nissan Leaf — 355 ед.;

Tesla Model Y — 341 ед;

Tesla Model 3 — 312 ед.;

Hyundai Kona Electric — 169 ед;

Kia Niro EV — 155 ед.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2025 году украинцы, являющиеся владельцами дорогих автомобилей, должны будут платить новый транспортный налог. Он будет касаться тех, чья машина моложе 5 лет и имеет рыночную стоимость более 3 миллионов гривен. В списке налогооблагаемых моделей оказались машины от таких брендов как Aston Martin, BMW, Mercedes и Porsche.

Кроме того, японский автопроизводитель Mazda сделал смелый шаг в направлении перемен. После почти трех десятилетий компания представила обновленный логотип, обещающий стать символом нового этапа. Решение изменить эмблему – это не просто обновление дизайна, а целая эволюция, отражающая современные технологии и требования цифрового мира.