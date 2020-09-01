Электромобили Tesla Model 3 вылетели с трасы во время подъема на холм (ВИДЕО)

Два автомобиля Tesla Model 3, участвовавшие в гонке Pikes Peak International Hill Climb в этом году, сошли с дистанции. Ни один из водителей не пострадал. Оба автомобиля были продуктами тюнера Tesla Unplugged Performance из Хоторна, Калифорния, расположенного через переулок от Tesla и SpaceX. Об этом сообщает издание Autoweek.

Новичок в восхождении на холм Пайкс-Пик Джош Аллан, который когда-то работал в AC Propulsion, компании, создавшей предшественницу оригинального Tesla Roadster, и который много лет был гонщиком на треке, сошел с дистанции. Ему удалось избежать контакта с деревьями, но при приземлении он получил компрессионные переломы позвонков. За несколько недель до этого Аллан установил рекорд круга для Tesla на гоночной трассе Баттонвиллоу в Калифорнии.





Другим пилотом Tesla, которому пришлось сойти с дистанции был гонщик-ветеран Рэнди Побст. "Машина вчера была безупречной, не думаю, что когда-либо водил машину с лучшей управляемостью. Хитрость здесь в том, что машина была классная, фантастическая, идеальная, но это был первый заезд на заведомо ухабистой верхней части Пайкс-Пик", - поделился впечатлениями Побст. По его словам, в момент аварии он не ехал на максимальной скорости. "Я бежал в таком темпе, в котором мне казалось, что я могу держать его под контролем", - сообщил гонщик.

Побст разогнался до 182 километров в час по прямой, приближаясь к повороту, нажал на тормоза и разогнался до 109 километров в час, когда машина ударилась о небольшой горбик и сбилась с курса. "Я не совсем понимаю, что произошло", - заключил Побст.





В результате аварии аэродинамический обвес Unplugged Performance, в том числе большое заднее крыло, оторвался, а алюминиевая рама автомобиля погнулась.

Как сообщало издание "Комментарии", автомобили Tesla смогут похвастаться новыми возможностями.

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