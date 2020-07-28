kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10960.99

ETH/USD

315.54

LTC/USD

53.47

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Электромобиль и спортбайк Honda получили высшую награду за дизайн
commentss НОВОСТИ Все новости

Электромобиль и спортбайк Honda получили высшую награду за дизайн

Электромобиль Honda e и мотоцикл Fireblade SP были отмечены престижной премией Red Dot Best of the Best 2020

сегодня, 14:47
Автор:

Павел Зинченко
Электромобиль и спортбайк Honda получили высшую награду за дизайн

Премия Red Dot Best of the Best 2020 досталась сразу двум продуктам японской марки, что является незаурядным достижением. Об этом сообщает издание Auto 24.

Акустическая панель Silentum, учебный робот Mabot, автоматизированный автомобиль EcoProFleet или зимняя куртка Arctic Patrol Modular Parka не имеют ничего общего с полностью электрическим автомобилем Honda e и мотоциклом Fireblade SP, кроме того, что они станут частью экспозиции музея Red Dot Design Museum в немецком городе Эссен.

Red Dot Design Museum – это чудо стиля и современного дизайна в продуктах, которыми мы пользуемся каждый день. Музей расположен в здании промышленного комплекса угольной шахты “Золлверейн”, построенного в 1932 году.

Два продукта Honda стали частью новых экспозиций Музея Red Dot, они представляют “Вехи современного дизайна” (Milestones in Contemporary Design) и “Дизайн на сцене” (Design on Stage). Электрический хэтчбек Honda е присоединился к 75 лучшим товарам в своей экспозиции “Milestones”. Электромобиль также получает второе отличие - награду “Умный продукт” Red Dot 2020.

Тем временем байк с длинным именем CBR1000RR-R Fireblade SP принес японскому производителю не только спортивные успехи, но и награду за  дизайн для категории мотоциклов. В музей взяли уличную версию байка RC213V с MotoGP.

Как сообщало издание "Комментарии", тюнеры основательно поработали над дизайном Mercedes-AMG G63.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!