Эксперты составили список самых проблемных б/у автомобилей

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Кириєнко Анна
Стало известно, какие бывшие в употреблении автомобили могут принести своему владельцу массу проблем. Соответствующий рейтинг составили эксперты издания "За рулем". Чтобы создать этот список, специалисты подробно изучили все поломки и моменты, на которые жалуются водители.
Покупка машины: какие б/у автомобили чаще ломаются. Фото: autocentre.ua
1. Kia Sportage
В этой модели автоматическая трансмиссия, амортизаторы, рулевое управление выходят из строя чаще и быстрее, чем хотелось бы. Кроме того, многие владельцы авто замечают, что в салоне быстро изнашиваются сидения и пластик.
В очень редких случаях возникают проблемы с двигателем.
2. Nissan Qashqai
Через некоторое время моторы этой модели становятся склонными к залеганию колец. После пяти лет эксплуатации водители отмечают частые течи поддона картера, закрепленного на герметик.
Среди маленьких неприятностей — недолговечна рулевая рейка, скрипучий пластик и разгерметизация ветрового стекла.
3. Chevrolet Spark / Matiz
В этой модели со временем портится тормозная система. Все больше проблем возникает с подвеской и рулевым управлением. Также очень быстро портится пластик в салоне.
4. Ford Mondeo
Больше всего жалоб машина получает за роботизированную коробку PowerShift, ремонт которой, кстати не дешевый. Следующая проблема — мотор EcoBoost, который отмечается быстрым прогоранием поршней.
5. Peugeot 308
Здесь собрано ряд уязвимых мест, которые со временем дают о себе знать — турбомоторы, системы изменения фаз газораспределения, водяная помпа, термостат. Быстро изнашиваются тормозные колодки и передние амортизаторы. Двигатель 1.6 THP придется часто ремонтировать.
6. Skoda Octavia
Если вы планируете приобрести эту модель, будьте готовы к тому, что с электроникой придется повозиться. Иногда капризничает четырехступенчатый автомат.
7. Dacia Logan
Чаще всего в этой модели выходят из строя масляная помпа (на всех моторах) и турбина на турбодизеле 1.5. Водители отмечают недолговечность рулевых наконечников. Часто перегорают лампочки.
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