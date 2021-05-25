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Главная Новости Мужчина авто Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу
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Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу

Некоторые автомобили совершенно не приспособлены для езды по городу и наносят большой вред экологии

сегодня, 12:40
Автор:

Кириєнко Анна

Не все машины, особенно внедорожники подойдут для спокойной езды по городу. Экологи из Германии определили самые опасные и непрактичные автомобили. К тому же эти машины сильно загрязняют окружающую среду.

Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городу

Топ самых непрактичных автомобилей для езды по городу. Фото: million-wallpapers.ru

Наиболее непрактичными и неудобными для езды по городу оказались модели — BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura и Mercedes-Benz GLS.

Чтобы исследовать негативное влияние на окружающую среду, эксперты сравнили расход топлива и уровень вредных выбросов.

В BMW X7 M50i расход топлива на 100 километров составляет 15 литров. Авто выбрасывает 357 граммов углекислого газа на километр пробега. Еще одна сложность при эксплуатации автомобиля — ее большие размеры, нетипичные для стандартного гаража.

Выбросы Range Rover Sport SVR превышают действующие нормы в четыре раза и составляют 390 граммов CO₂.

В Audi Q7 Plug-In уровень вредных выбросов составляет 302 грамма на километр.

Модель Volkswagen Amarok Aventura эксперты назвали "грязной", поскольку двигатель авто отвечает уже устаревшим нормам Euro-6b. Выбросы CO₂ составляют 276 граммов.

Не рекомендуется в городских условиях использовать и Mercedes-Benz GLS. У него уровень вредных выбросов составляет 459,3 грамма углекислого газа на километр пробега.

Напомним, что эксперты сообщили о том, что в Украине ожидается подорожание автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки увеличилось на 5% только за последние несколько недель.

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Источник: https://uamotors.com.ua/auto/49030
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