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Эксперты назвали 10 лучших бюджетных автомобилей в 2024 году

Сonsumer reports определил топ-10 бюджетных автомобилей: лучшие варианты для покупателей 2024 года

24 сентября 2024, 19:07
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Черновалова Кристина

Известное американское потребительское издание Consumer Reports опубликовало обновленный рейтинг самых лучших бюджетных автомобилей, которые станут идеальным выбором для водителей в 2024 году. В списке представлены десять моделей, от седанов до кроссоверов, которые выбиваются на передний план благодаря своей стоимости, качеству и надежности. Эти модели выбраны на основе комплексного анализа, включающего результаты тест-драйвов, краш-тестов и отзывов владельцев.

Эксперты назвали 10 лучших бюджетных автомобилей в 2024 году

Топ-10 Бюджетных Автомобилей Топ-10 Бюджетных Автомобилей

Среди выделенных моделей значительное внимание привлекают автомобили от азиатских производителей, но есть и представители из США. Все эти авто объединяет высокая оценка надежности, доступная цена и отличные характеристики. Вот некоторые из моделей, вошедших в рейтинг:

Buick Envista за $23,995 – отличается элегантным дизайном и качественным салоном.

Hyundai Elantra за $22,775 – знаменита своей эффективностью и комфортом.

Kia Forte за $21,145 – приобрела популярность благодаря поразительной экономичности топлива .

Mazda3 за $25,135 – популярна из-за своих спортивных характеристик и аттрактивного внешнего вида.

Toyota Corolla и Corolla Hatchback за $23145 и $24725 соответственно – эти модели продолжают держать марку благодаря своей надежности и высокой стоимости перепродажи.

Как выбрать автомобиль?

При выборе автомобиля важно учитывать не только цену, но и такие факторы как расходы на обслуживание, страхование, возможность ремонта и стоимость запчастей. Все эти критерии учтены экспертами Consumer Reports при формировании этого рейтинга, поэтому каждая из рекомендованных моделей гарантирует не только удовлетворение от вождения, но и экономическую выгоду на долгосрочной основе.

Кроме того, стоит обратить внимание, что некоторые из этих моделей доступны для официальной покупки в Украине, что делает их еще более привлекательными для местных покупателей.

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Источник: https://www.consumerreports.org/cars/cheap-cars-recommended-by-consumer-reports-a1059266229/
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