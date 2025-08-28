Эффект 30-го километра у водителей: что нужно знать, чтобы избежать беды

Многие водители, у которых солидный опыт управления, знают об "эффекте 30-го километра" — снижении концентрации и внимания за рулем, которое возникает примерно через 20-30 минут после начала поездки.

Эффект 30-го километра у водителей. Фото: из открытых источников

На самом деле эффект 30-го километра возникает, когда водитель начинает ощущать повышенную усталость, меньшую концентрацию и замедление реакции. Происходит это примерно через 30-40 минут непрерывной езды за рулем.

Этот эффект не ограничивается этим расстоянием или временем, а скорее обозначает определенный период после начала поездки, когда внимание водителя начинает ослабевать из-за монотонности движения.

Традиционно считается, что сонливость помогает избавиться от кофе. Именно поэтому многие водители, собираясь в путешествие, не прочь выпить кофе. После выпитой чашки кофе водитель чувствует себя бодро, поскольку на организм влияет кофеин, но уже через 25 минут вступает в силу теобромин, который начинает усыплять.

Теобромин расширяет все сосуды организма, а почечные сужает, что приводит к падению АД и еще большей сонливости. Именно поэтому в хороших кафе к чашке кофе еще подают стакан чистой воды, чтобы стабилизировать водно-щелочной баланс.

Еще более опасным для водителя является растворимый кофе. Из-за дешевизны ее качество остается довольно низким. Кофеина в растворимом кофе мало, потому бодрость длится недолго. В течение 15-20 минут у водителя наступает броминовая фаза, что приводит к еще большей сонливости. За это время авто проезжает примерно 30-40 километров, поэтому психологическое явление и получило название – "эффект 30-го километра".

Поэтому эксперты не советуют пить в пути растворимый кофе и быть осторожным с кофе из зерен. Зато советуют пить чай – черный или зеленый, который ободрит вас гораздо больше чашки кофе.

