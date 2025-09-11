Кабинет Министров Украины упростил процедуру привлечения физических лиц к управлению транспортными средствами категории СЕ (грузовой транспорт с прицепом).

Для водителей упростили процедуру получения водительских прав другой категории

Соответствующее постановление "О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами", подготовленное Минэкономики, было принято на очередном заседании Правительства.

Постановление предусматривает отмену обязательного требования на счет годового стажа. Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования профессиональной подготовки, обучения и экзаменов остаются без изменений.

Кроме того, упрощение процедур повысит доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин, укрепит логистическую способность государства, а также будет способствовать развитию области автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами и позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.

Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с правом ЕС в сфере автомобильного транспорта.

