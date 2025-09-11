logo

BTC/USD

116074

ETH/USD

4726.05

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Для водителей упростили процедуру получения водительских прав другой категории
commentss НОВОСТИ Все новости

Для водителей упростили процедуру получения водительских прав другой категории

Получение водительских прав категории СЕ станет проще благодаря решению Кабмина.

11 сентября 2025, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины упростил процедуру привлечения физических лиц к управлению транспортными средствами категории СЕ (грузовой транспорт с прицепом).

Для водителей упростили процедуру получения водительских прав другой категории

Для водителей упростили процедуру получения водительских прав другой категории

Соответствующее постановление "О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами", подготовленное Минэкономики, было принято на очередном заседании Правительства.

Постановление предусматривает отмену обязательного требования на счет годового стажа. Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования профессиональной подготовки, обучения и экзаменов остаются без изменений.

Кроме того, упрощение процедур повысит доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин, укрепит логистическую способность государства, а также будет способствовать развитию области автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами и позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.

Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с правом ЕС в сфере автомобильного транспорта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине постоянно растет количество автомобилистов. Однако начинающий водитель довольно часто допускает ошибки, которые негативно сказываются на состоянии автомобиля. Автоинструктор объяснил, какие действия новичков чаще вредят авто и могут стать опасными на дороге.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости