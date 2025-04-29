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Для украинских водителей хотят ввести новый штраф: о чем идет речь

Многих автовладельцев сумма шокирует

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей

Украинские водители могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Следовательно, за шумность своего автомобиля придется заплатить достаточно большую сумму штрафа в размере 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 тысяч гривен.

Для украинских водителей хотят ввести новый штраф: о чем идет речь

Штрафы за шум для водителей. Фото: из открытых источников

Соответствующий законопроект №9564 уже представлен в Верховную Раду. Его авторами являются группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский (оба представляют президентскую "Слугу народа") и другие.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать права управлять транспортным средством. В частности: за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч гривен; за повторное – штраф в 34 тысяч гривен и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в нашей стране происходят случаи, когда водители стремятся придать своим автомобилям более эффектный вид, заменяя штатные колеса дисками большего размера. Однако в некоторых случаях подобный тюнинг может привести не только к ухудшению управляемости транспортного средства, но и к штрафам.

В соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация авто с несоответствующими шинами является нарушением. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД использовать колеса, не соответствующие размерам или нагрузкам, предусмотренным для конкретного автомобиля, запрещено.

Также издание "Комментарии" сообщало – наверняка каждый автомобилист со стажем хотя бы раз и попадал в историю, когда утром твой автомобиль тебе не рад, а проще говоря, когда разряжен аккумулятор. Это действительно одна из самых распространенных проблем среди водителей. В таких случаях часто используют метод "прикуривания" от другой машины.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42425
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