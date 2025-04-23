Действенный лайфхак: как охладить салон за 30 секунд без кондиционера

Во многих регионах лето пришло раньше времени, обрадовав украинцев теплой погодой и напомнив, как жарко иногда может быть в автомобиле. С наступлением высоких температур многие автовладельцы столкнулись с проблемой перегретого салона автомобиля. И хотя первая реакция большинства – решить проблему, включив кондиционер на максимум, существует более простой и экономичный способ быстро снизить температуру в авто.

Жара в авто. Фото из открытых источников

Как отмечают эксперты, температура в салоне машины, оставленной на солнце, может достигать 50–60°C. Впрочем, вместо того чтобы сразу включать климатическую систему, стоит попробовать метод, работающий как "ручная вентиляция".

Для этого нужно совершить только два действия. Сначала полностью опустите все окна в авто. Это создаст условия для утечки горячего воздуха. А затем – откройте одну дверь (например, водительскую) и несколько раз подряд резко ее откройте и закройте.

Такой шаг создает эффект "воздушной помпы" – каждое движение дверей буквально выталкивает горячий воздух через открытые окна, впуская свежее извне.

После нескольких повторений в салоне сразу станет заметно прохладнее. И только тогда можно давать поработать кондиционеру. Таким образом, вы серьезно облегчите работу кондиционера и сэкономите свои средства, потраченные на топливо и время. К тому же, этот способ сохранит ресурс климатической системы авто и сделает поездку более комфортной уже с первых минут.

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