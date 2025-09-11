Даже водителям с опытом это знать будет полезно: когда можно ехать на красный свет

В Украине проезд на красный сигнал светофора является серьезным нарушением. За него водитель рискует получить штраф в размере 510 грн. или даже 1445 грн. с лишением прав на срок до года. В то же время в правилах есть несколько исключительных ситуаций, когда движение на красный свет не будет считаться правонарушением.

Проезд на красный свет. Фото: из открытых источников

Первый случай: если на перекрестке работает инспектор и его жест противоречит светофоре, водитель обязан выполнить именно команду регулятора. В таком случае проезд даже на красный свет законен.

Другая распространенная ситуация – когда водитель въехал на перекресток под зеленый сигнал, но заканчивает движение уже красным. Не стоит волноваться, что за это вы получите штраф, ведь другие участники должны дать водителю возможность уволить проезжую часть. Многие аварии случаются именно из-за нежелания пропустить таких водителей. Правила однозначны: завершение маневра не есть правонарушением.

Да и третий случай: если остановка на красное требует резкого нажатия на тормоза и может создать аварийную ситуацию, движение разрешается продолжить. Это происходит, например, на скользкой дороге или во время движения на высокой скорости.

Автоэксперты отмечают, что эти исключения не означают, что можно игнорировать правила. Они только освобождают от ответственности в определенных обстоятельствах. Во всех остальных случаях проезд на красный сигнал – опасное нарушение, которое может стоить не только денег, но и жизни.

