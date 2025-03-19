Цены на авто могут вырасти в разы: какая причина

Президент США Дональд Трамп отложил введение 25% пошлины на импорт автомобилей и комплектующих из Мексики и Китая до 2 апреля. Это решение может оказать существенное влияние на европейских автопроизводителей и глобальный рынок.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Глава Альянса автомобильных инноваций Джон Боцелла заявил, что эти пошлины коснутся всех производителей авто, поскольку импорт из Канады и Мексики является ключевой частью производственной цепи. Он отметил, что цены на некоторые модели могут вырасти до 25%, что приведет к их меньшей доступности.

Руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий считает, что новые правила окажут влияние и на украинский рынок.

По мнению специалиста, можно рассматривать два возможных сценария. Первый основан на том, что автопроизводители могут распродать излишки продукции на других рынках, что временно снизит цены. Второй же состоит в том, что глобальный рост стоимости новых автомобилей может привести к удорожанию машин для украинских покупателей.

Эксперты отмечают, что эти таможенные ограничения могут нарушить отлаженную систему производства авто в Северной Америке. Многие международные компании имеют заводы в Мексике и Канаде, откуда поставляют продукцию в США. Теперь им придется просматривать логистические процессы и производственную модель, которая может занять много времени.

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