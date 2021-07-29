Бывший ведущий Top Gear распродает свою коллекцию авто

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд выставляет на аукцион личную коллекцию автомобилей. На полученные деньги он планирует открыть фирму по реставрации классических машин.

Автомобиль (фото из открытых источников)

Хаммонд отметил, что ему было очень трудно принять решение о продаже, поскольку вся техника из его коллекции имеет для него сентиментальную ценность. В то же время Хаммонд сказал, что благодаря полученным по продаже средствам он сможет вернуть к жизни гораздо больше классических автомобилей, чем потеряет сейчас, пишет silverstoneauctions.





Среди выставленных на торги лотов есть несколько памятных мотоциклов с ограниченных серий, которые Хаммонд покупал себе на 40 и 50-летний юбилеи. Например, Norton Dominator 961 Street, выпущенный тиражом в 50 экземпляров, или отреставрированный Moto Guzzi Le Mans Mk1 1977 года.





Кроме того, Хаммонд решил расстаться с одним из самых любимых семейных реликвий Bentley S2 1959 выпуска. К слову, на этих торгах будет выставлено еще гоночный внедорожник Bowler CSP V8 Prototype P1 с внешностью классического Land Rover Defender.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки (США) образовалась мощная пыльная буря. Об этом сообщается на официальной странице полиции штата Юта в социальной сети Twitter. Как стало известно, в этом штате поднялась сильная пыльная буря. Облака пыли ухудшили видимость на дорогах, что привело к серии ДТП.

Масштабное ДТП произошло вблизи города Кенош, что находится в округе Миллард. Сообщается, что участниками происшествия стали водители двух десятков транспортных средств. В результате инцидента погибло семь человек, еще несколько получили травмы. На место проишествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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