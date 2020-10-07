Британский автопроизводитель продемонстрировал новый кабриолет

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin показал первую версию прототипа нового кабриолета Speedster, который оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами. Об этом сообщает Autoblog.



Aston Martin показала новый кабриолет

Представитель компании заявил, что 88-литровый суперкар Aston Martin без верха, стоимостью 950 000 долларов, официально вступает в стадию физической разработки. Первоначально Aston Martin планировал начать поставки спидстеров V12 в первом квартале 2021 года, но пока неизвестно, возможно ли это в условиях пандемии COVID-19. Компания заявляет, что этот прототип предназначен для "динамического развития", что означает, что он будет использоваться для точной настройки характеристик дороги и трека.

Aston также сообщила, что V12 Speedster приводится в движение 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, мощностью 700 лошадиных сил. Мощность передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF. Британский производитель роскошных автомобилей утверждает, что эта комбинация хороша для разгона до 100 километров в час за 3,5 секунды и максимальной скорости 300 километров в час.

Сама платформа сделана путем объединения элементов DBS Superleggera и Vantage. У него 21-дюймовые кованые колеса с центральной блокировкой, огромные карбон-керамические тормоза и адаптивные амортизаторы.

Как сообщало издание "Комментарии", британская компания Aston Martin представила спортбайк AMB 001.

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