Более 40 штук за повторное нарушение: кто из водителей рискует получить космический штраф

В Украине увеличивается количество нарушений ПДД, и многие водители до сих пор не знают о суровых наказаниях, ожидающих тех. Более всего это касается тех, кто садится за руль после лишения прав. Устаревшие представления о "символических" штрафах могут обернуться огромными финансовыми потерями и лишением удостоверения на многие годы.

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, временное лишение прав — это не формальность, а обязательный к исполнению запрет. Если водитель игнорирует это решение и все равно садится за руль, его ждут следующие штрафы: первое нарушение: 20 400 гривен. Повторное нарушение: 40800 гривен, а срок лишения прав может быть продлен до 7 лет.

Юристы отмечают, что многие водители до сих пор ошибочно считают, что за управление без прав им грозит лишь небольшой штраф в 510 гривен. Однако эта информация уже давно не соответствует действительности. Законодательство изменилось, и повторное нарушение может обойтись в сумму, равную стоимости подержанного автомобиля. Чтобы избежать неприятных последствий, водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями в законодательстве.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине водителям следует остановить движение своего автомобиля в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свой автомобиль по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.

Конечно, на сегодняшний день о необходимости останавливать автомобиль во время минуты молчания в правилах дорожного движения речь не идет. Тем не менее, патрульные имеют законное право временно приостанавливать движение транспорта. Руководителям следует понимать, что отказ выполнить их требование может иметь юридические последствия.

Как отмечают специалисты, ответственность наступает не за сам факт движения в момент чествования, а за конкретные нарушения правил. Дело в том, что в случае проезда на запрещающий сигнал светофора или отсутствия реакции на жесты регулятора может быть выписан штраф водителю в размере 510 гривен.