Битва автомобильных брендов-2020: новый опрос портала "Комментарии"

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Рейтинговая платформа портала "Комментарии" представляет вниманию читателей новый опрос – "Битва автомобильных брендов-2020". Мы предлагаем определить, какие марки наших четырехколесных друзей вам больше всего по душе.

В наше время наличием машины уже никого не удивишь. Улицы забиты авто со всех сторон, жители больших городов не по рассказам знают, что такое простоять в "пробке" не один час, опоздав из-за этого на работу или на другое важное мероприятие.

Для тех, кто еще не успел полноценно пересесть на велосипед, или даже гироскутер – наш новый рейтинговый опрос.

Даже если у вас нет своего авто, то наверняка определенные предпочтения или мечта о той или иной машине все же есть. Это явно тот случай, когда мечтать – не вредно, а, напротив, полезно.

В нашем рейтинге 20 самых популярных автомобильных брендов современности. Вы их всех точно видели на украинских дорогах, на многих даже ездили. Переходим по ссылке – и кликаем на любимую "ласточку". Визг покрышек – поехали!

Ранее "Комментарии" завершили опрос "Самый опасный и влиятельный олигарх Украины". С его результатами можно ознакомиться здесь.

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