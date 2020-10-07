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Автопроизводители объединили усилия для создания водородного грузовика

Toyota и Hino создадут электрический грузовик на топливных элементах класса 8 для рынка Северной Америки

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Toyota Motor North America и Hino USA объединили усилия для разработки электрического грузовика на топливных элементах класса 8 для рынка Северной Америки. Для разработки грузовика производители автомобилей объединят недавно разработанное шасси серии Hino XL с технологией топливных элементов Toyota. Компании ожидают, что первый демонстрационный автомобиль будет завершен в первой половине 2021 года. Об этом сообщает издание h2-view.

Автопроизводители объединили усилия для создания водородного грузовика

Toyota і Hino создадут водородный грузовик

"Версия серии Hino XL, работающая на топливных элементах, является беспроигрышным вариантом как для клиентов, так и для общества. Он будет тихим, плавным и мощным, не выделяя ничего, кроме воды. Двадцать с лишним лет развития технологий топливных элементов Toyota в сочетании с опытом Hino в области тяжелых грузовиков позволят создать инновационный и функциональный продукт", - сказал Так Йоку, старший исполнительный инженер отдела исследований и разработок Toyota.

Партнерство Toyota и Hino расширяет существующие усилия по разработке 25-тонного электрического грузовика на топливных элементах для японского рынка, о котором было объявлено ранее в этом году.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Tesla обогнала Toyota по капитализации.


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