Автопроизводители объединили усилия для создания водородного грузовика

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Павел Зинченко
Toyota Motor North America и Hino USA объединили усилия для разработки электрического грузовика на топливных элементах класса 8 для рынка Северной Америки. Для разработки грузовика производители автомобилей объединят недавно разработанное шасси серии Hino XL с технологией топливных элементов Toyota. Компании ожидают, что первый демонстрационный автомобиль будет завершен в первой половине 2021 года. Об этом сообщает издание h2-view.
Toyota і Hino создадут водородный грузовик
Партнерство Toyota и Hino расширяет существующие усилия по разработке 25-тонного электрического грузовика на топливных элементах для японского рынка, о котором было объявлено ранее в этом году.
Как сообщало издание "Комментарии", компания Tesla обогнала Toyota по капитализации.
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