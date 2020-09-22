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Автомобили на бензине исчезнут с улиц британских городов

Это лишь первый этап по переходу страны к углеродно-нейтральной экономике

сегодня, 11:49
Автор:

Павел Зинченко

Великобритания готова передвинуть внедрение запрета на использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, с 2040 на 2030 год, чтобы ускорить распространение электромобилей на британских дорогах. Об этом сообщает The Guardian.

Автомобили на бензине исчезнут с улиц британских городов

Ожидается, что Борис Джонсон ускорит переход на электромобили этой осенью, объявив об одной из новых политик в области экологически чистой энергии, которые  помогут начать восстановление экономики после пандемии коронавируса. Правительство надеялось обнародовать планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложено до конца этого года, поскольку правительство хочет дождаться снижения уровня заболевания коронавирусом.

Правительство ранее консультировалось о планах перенести крайний срок продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Теперь, после заверений в том, что инфраструктура Великобритании будет готова справиться с переходом на электромобили, ожидается, что оно займет более амбициозную позицию.

Решение о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году поставит Великобританию впереди Франции, у которой намечен аналогичный запрет на 2040 год, и будет соответствовать Германии, Ирландии и Нидерландам. Норвегия введет запрет в 2025 году.

План, который поддерживают официальные советники правительства в Комитете по изменению климата, скорее всего, появится вместе с национальными планами по переходу к углеродно-нейтральной экономике ближе к середине века.

Как сообщало издание "Комментарии", автомобили Tesla смогут похвастаться новыми возможностями.


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