Автомобили на бензине исчезнут с улиц британских городов

Великобритания готова передвинуть внедрение запрета на использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, с 2040 на 2030 год, чтобы ускорить распространение электромобилей на британских дорогах. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что Борис Джонсон ускорит переход на электромобили этой осенью, объявив об одной из новых политик в области экологически чистой энергии, которые помогут начать восстановление экономики после пандемии коронавируса. Правительство надеялось обнародовать планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложено до конца этого года, поскольку правительство хочет дождаться снижения уровня заболевания коронавирусом.

Правительство ранее консультировалось о планах перенести крайний срок продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Теперь, после заверений в том, что инфраструктура Великобритании будет готова справиться с переходом на электромобили, ожидается, что оно займет более амбициозную позицию.

Решение о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году поставит Великобританию впереди Франции, у которой намечен аналогичный запрет на 2040 год, и будет соответствовать Германии, Ирландии и Нидерландам. Норвегия введет запрет в 2025 году.



План, который поддерживают официальные советники правительства в Комитете по изменению климата, скорее всего, появится вместе с национальными планами по переходу к углеродно-нейтральной экономике ближе к середине века.



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