Автомобили из фильма Тарантино уйдут с молотка

Автомобили Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо из фильма Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде" будут выставлены на аукцион в рамках большой распродажи памятных вещей из Голливуда. Об этом сообщает Independent.

Живой аукцион будет организован компанией Prop Store, аукционистом по продаже предметов одежды и костюмов, которая базируется в Лондоне и Лос-Анджелесе. Мероприятие будет проходить 26 и 27 августа. Другие предметы включают в себя шлем Тома Круза в Top Gun и боксерские перчатки, используемые Сильвестром Сталлоне в Rocky.

Клифф Бут, персонаж Питта в фильме Квентина Тарантино, водит синий Volkswagen Karmann Ghia, стоимость которого оценивается в 20–30 тысяч долларов. Тем временем Рик Далтон, которого играет Ди Каприо, водит желтый Cadillac Coupe de Ville с эстимейтом от 45 000 до 55 000 долларов.

В продажу войдут также костюмы Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр", а также предметы из таких фильмов, как "Тельма и Луиза", "Охотники за привидениями II", "Рейдеры Затерянного Ковчега" и многое другое.

Как сообщало издание "Комментарии", редкая версия популярной видеоигры ушла с молотка.



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