Автомеханики ответили, когда стоит продавать автомобиль, чтобы потом не сожалеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Автомеханики ответили, когда стоит продавать автомобиль, чтобы потом не сожалеть

Со временем автомобиль может начать стремительно дешеветь в цене, поэтому автовладельцу нужно не упустить момент и продать его

20 августа 2025, 15:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Каждый автовладелец размышляет над вопросом: когда нужно принимать непростое решение и продать автомобиль, избежав больших затрат на ремонт, но и не потерять слишком многое из-за падения цены. Специалисты утверждают, что существует определенный возрастной порог, когда продажа наиболее выгодна.

Автомеханики ответили, когда стоит продавать автомобиль, чтобы потом не сожалеть

Продажа автомобиля. Фото: из открытых источников

Первые три-пять лет эксплуатации принято называть "медовым месяцем". В настоящее время авто на гарантии, а техническое состояние остается почти идеальным. В то же время, именно тогда машина теряет наибольшую часть стоимости: продажа через три года может означать минус 50% от цены нового авто.

Эксперты полагают, что будет наиболее правильно, если вы выставите автомобиль на продажу и при этом его возраст будет от пяти до восьми лет. Автомобиль уже не так быстро дешевеет, сохраняет надежность и еще не требует дорогостоящих ремонтов.

Критическая граница наступает после восьми-десяти лет или пробега в 150-200 тысяч километров. В это время выходят из строя дорогостоящие узлы — коробка передач, турбина, катализатор или электроника. Стоимость ремонта может достигать половины рыночной цены авто.

После десяти лет эксплуатация превращается в лотерею: одни машины служат еще долго, другие становятся "денежными пылесосами". Дополнительными проблемами становятся коррозия, изношенный салон и устаревшие системы безопасности.

Большинство экспертов советуют продавать автомобиль в возрасте от пяти до восьми лет. Это позволяет избежать быстрой амортизации и опередить время больших поломок.

Источник: https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/w-tym-wieku-lepiej-sprzedac-auto-jesli-nie-chcesz-ponosic-kosztow-awaryjnosc-rosnie/cg2jv4c
