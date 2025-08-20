Автомеханики ответили, когда стоит продавать автомобиль, чтобы потом не сожалеть

Каждый автовладелец размышляет над вопросом: когда нужно принимать непростое решение и продать автомобиль, избежав больших затрат на ремонт, но и не потерять слишком многое из-за падения цены. Специалисты утверждают, что существует определенный возрастной порог, когда продажа наиболее выгодна.

Продажа автомобиля. Фото: из открытых источников

Первые три-пять лет эксплуатации принято называть "медовым месяцем". В настоящее время авто на гарантии, а техническое состояние остается почти идеальным. В то же время, именно тогда машина теряет наибольшую часть стоимости: продажа через три года может означать минус 50% от цены нового авто.

Эксперты полагают, что будет наиболее правильно, если вы выставите автомобиль на продажу и при этом его возраст будет от пяти до восьми лет. Автомобиль уже не так быстро дешевеет, сохраняет надежность и еще не требует дорогостоящих ремонтов.

Критическая граница наступает после восьми-десяти лет или пробега в 150-200 тысяч километров. В это время выходят из строя дорогостоящие узлы — коробка передач, турбина, катализатор или электроника. Стоимость ремонта может достигать половины рыночной цены авто.

После десяти лет эксплуатация превращается в лотерею: одни машины служат еще долго, другие становятся "денежными пылесосами". Дополнительными проблемами становятся коррозия, изношенный салон и устаревшие системы безопасности.

Большинство экспертов советуют продавать автомобиль в возрасте от пяти до восьми лет. Это позволяет избежать быстрой амортизации и опередить время больших поломок.

