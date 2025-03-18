Авто по цене частного острова: ТОП-5 самых дорогих машин года

В мире роскоши и эксклюзивности автомобили занимают особое место, становясь символами статуса и успеха. Некоторые из них по своей стоимости превосходят даже приватные острова, поражая не только ценой, но и уникальностью дизайна и техническими характеристиками. Предлагаем вашему вниманию подборку пяти самых дорогих автомобилей, ставших настоящими шедеврами инженерии и дизайна.

Фото: freepik

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail — $32 млн

Эксклюзивный двухместный родстер, представленный в 2023 году, является воплощением роскоши и индивидуальности. Стоимость в $32 миллиона делает его самым дорогим автомобилем в мире. Дизайн вдохновлен черной розой, отражающейся в деталях экстерьера и интерьера. Каждый элемент этого авто создан вручную, подчеркивая мастерство и внимание к деталям.

2. Rolls-Royce Boat Tail — $28 млн

Выпущенный ограниченным тиражом в три экземпляра, Rolls-Royce Boat Tail является настоящим произведением искусства на колесах. За $28 миллионов владелец получает не только автомобиль, но и уникальный дизайн, вдохновленный яхтами класса люкс. Особенностью модели является встроенный пикниковый набор с холодильником для шампанского и раскладным столиком.

3. Pagani Zonda HP Barchetta — $18,5 млн

Итальянский суперкар Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью $18,5 миллиона поражает своим дизайном и техническими характеристиками. Оснащенный 800-сильным двигателем V12, он способен разгоняться до 355 км/ч. Выпущенный в количестве всего трех экземпляров, этот автомобиль является настоящей редкостью на дорогах.

4. Bugatti La Voiture Noire — $16 млн

Bugatti La Voiture Noire, представленный в 2019 году, остается одним из самых дорогих автомобилей мира с ценой в $16 миллионов. Этот уникальный гиперкар оснащен 8-литровым двигателем W16 мощностью 1500 л.с., что позволяет разгоняться до 420 км/ч. Дизайн вдохновлен легендарной моделью Bugatti Type 57 SC Atlantic.

5. Rolls-Royce Sweptail — $12,8 млн

Rolls-Royce Sweptail – это уникальный автомобиль, созданный по заказу клиента, стоимостью $12,8 миллиона. Его дизайн сочетает элементы классических и современных моделей бренда, а интерьер выполнен с использованием дорогих материалов, включая дерево и кожу высочайшего качества.

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