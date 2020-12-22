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Apple намеревается выпустить собственный беспилотный автомибиль

Apple выпустит собственные беспилотные автомобили в 2024 году

сегодня, 14:55
Автор:

Павел Зинченко

Apple продвигается вперед с технологиями беспилотных автомобилей и нацелена на 2024 год для производства легкового автомобиля, который мог бы включать в себя революционную технологию аккумуляторов, сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом.

Apple намеревается выпустить собственный беспилотный автомибиль

ФОТО: The Indian Express

Усилия производителя iPhone в автомобилестроении, известные как Project Titan, развивались неравномерно с 2014 года, когда компания впервые начала разрабатывать свой собственный автомобиль с нуля. В какой-то момент Apple отказалась от усилий сосредоточиться на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. Дуг Филд, ветеран Apple, работавший в Tesla, вернулся, чтобы руководить проектом в 2018 году, и уволил 190 человек из команды в 2019 году.

С тех пор Apple достаточно продвинулась вперед, и теперь она нацелена на создание автомобиля для потребителей, сказали два человека, знакомые с проектом. При этом они попросили не называть их имена, поскольку планы Apple не разглашаются официально. Цель Apple по созданию собственного автомобиля для массового рынка контрастирует с такими конкурентами, как Waymo, принадлежащая Alphabet, которая построила робо-такси для перевозки пассажиров для службы вызова без водителя.

По словам третьего лица, знакомого с конструкцией аккумуляторов Apple, центральное место в стратегии компании занимает новая конструкция аккумулятора, которая может "радикально" снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля. Apple отказалась комментировать свои планы или будущие продукты.

Как сообщало издание "Комментарии", тысячи iPhone были украдены во время погромов на заводе Apple.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-idUSKBN28V2PY
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