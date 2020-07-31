В Китае прошли испытания самого большого самолета-амфибии

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Павел Зинченко
Крупнейший в мире гидросамолет совершил первый тестовый полет над водами Желтого моря в Китае. Об этом сообщает информационное издание Aspekty.
В Китае провели испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600, который совершил полет над морем. Видео испытаний опубликовал канал New China TV на своей странице на YouTube.
Испытания самолета-амфибии прошли в городе Циндао на берегу Желтого моря. В полете самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей.
AG600 является собственной разработкой КНР и был создан государственной авиастроительной корпорацией AVIC. Его создание продолжалось семь лет.
Максимальный взлетный вес самолета-рекордсмена - 53,5 тонны. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ6 взлетной мощностью по 5,1 тысячи лошадиных сил, а также способен перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов. По официальной версии Пекина, он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Как сообщало издание "Комментарии", китайцы создали самый мощный в мире электропоезд.
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