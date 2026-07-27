Неожиданная цена: в Испании продают настоящий самолет за 10 евро

В Испании начался необычный аукцион в международном аэропорту Севильи, продающий самолет Piper PA-23 Apache со стартовой ценой в 10 евро (510 гривен). Несмотря на символическую стоимость, новому владельцу не стоит надеяться совершить на нем полет, ведь воздушное судно официально признано непригодным к эксплуатации.

Самолет Piper PA-23 Apache. Фото из открытых источников

Как сообщает оператор испанских аэропортов Aena, самолет находился на территории аэропорта, по меньшей мере, с 2018 года. В течение нескольких лет администрация безуспешно искали собственника.

"Мы многократно пытались связаться с владельцем. Поскольку сделать этого не удалось, аэропорт трижды публиковал сообщения об этом самолете в Официальном государственном вестнике, чтобы владелец мог заявить свои права", — говорится в заявлении Aena.

Поскольку никто не заявил свои права на самолет Piper PA-23 Apache, его решили продать через открытый аукцион.

Начальная ставка составляет всего 10 евро, а для участия в торгах нужно внести залог в размере 50 евроцентов. В компании отмечают, что после объявления о продаже было получено значительное количество запросов от потенциальных покупателей. Подать заявку могут как частные лица, так и компании или учреждения.

Однако низкая цена имеет простое объяснение. По словам представителей Aena, самолет находится в плохом техническом состоянии и не годен к полетам. То есть, победитель аукциона получит право собственности на воздушное судно, однако использовать его по прямому назначению уже не сможет. Таким образом, самолет за 10 евро скорее станет интересным экспонатом для коллекционеров, декорацией или основой для реставрационного проекта, чем средством передвижения.

Piper PA-23 Apache производила американская компания Piper Aircraft Corporation в 1950-х годах. Это был первый серийный двухмоторный самолет бренда, который мог перевозить до четырех пассажиров и числился доступной моделью для частной авиации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии построили самый большой бумажный самолет в мире.