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Британцы представили концепт уникального гибридного самолета

Новый гибридный самолет может быть введен в эксплуатацию к 2028 году

сегодня, 13:43
Автор:

Павел Зинченко
Британцы представили концепт уникального гибридного самолета

Британские разработчики представили перспективный дизайн для 70-местного гибридного электрического регионального пропеллерного авиалайнера, который может быть введен в эксплуатацию к 2028 году. Об этом сообщает издание Flight Global.

Благодаря конфигурации с четырьмя двигателями, с высоким крылом, самолет будет способен взлетать при помощи шасси, для быстрого ускорения и работы на короткие дистанции. Electric Aviation Group продемонстрировала дизайн, который она называет "тихим шепотом", во время виртуального авиашоу FIA Connect в ФарнбороСообщается, что на самолете будет установлена ​​гибкая кабина, которая может быть заменена для грузовых операций ночью.

Генеральный директор компании Кямран Икбал говорит, что внимание к 19-местным конструкциям является "неправильной стратегией", поскольку такие модели не могут удовлетворить требования по обезуглероживанию крупномасштабного воздушного транспорта. 70-местный самолет с двумя главными двигателями, дополненными двумя малыми силовыми установками, будет иметь дальность полета около 1480 километров.


Electric Aviation Group сообщает, что критический аспект конструкции, ее гибридно-электрическая тяга, будут включать в себя "инновационную регенерацию бортовой батареи", предназначенную для минимизации времени оборота.

Но, как заявляет компания, самолет также будет "ориентирован на будущее", что позволит ему трансформироваться в полностью электрическую конструкцию, если плотность энергии батареи улучшится, или превратиться в конструкцию с нейтральным уровнем выбросов углерода с использованием альтернативных видов топлива.

Как сообщало издание "Комментарии", в Европе впервые сертифицировали полностью электрический самолет.


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