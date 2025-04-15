Как развиваются сети зарядки электрокаров в Украине и почему цены ЭЗС остаются высокими

За последние 7 лет Украина испытала настоящий прорыв в развитии электромобильного транспорта. Количество электрокаров на дорогах возросло в десятки — с 5,6 тыс. в 2018 году до почти 150 тыс. единиц в 2025 году. Эти данные приводят Министерство инфраструктуры и ассоциация "Укравтопром". Такой скачок в значительной степени стал возможен благодаря налоговым льготам: с 2018 года был отменен НДС на импорт электромобилей, а раньше пошлина в 10%.

Зарядка электрокаров в Украине

По региональным показателям лидером по динамике роста электромобилей за последний год стала Волынская область, где прирост составил рекордные 88%. Значительные темпы наблюдались в Ивано-Франковской (78%), Кировоградской (77%), Ровенской (81%) и Львовской (71%) областях. В то же время, самые низкие темпы роста зафиксированы в Херсонской (39%), Киеве (41%) и Донецкой (40%) областях. Медленный рост в столице разъясняется уже высочайшим уровнем насыщенности парка электромобилей. Киев сохраняет лидерство по абсолютному количеству зарегистрированных электрокаров — более 21,8 тыс. единиц. За ним следуют Львовская область из более 17 тыс. и Днепропетровская из почти 12,6 тыс. электромобилей.

Однако, несмотря на рост спроса, одной из главных причин, почему украинцы до сих пор сомневаются в выборе в пользу электромобиля, остается отсутствие или недостаточность зарядной инфраструктуры. Как отмечал владелец Nissan Leaf Михаил Плужников, путешествие между Киевом и Одессой на электрокаре – это вызов: "Авто придется заряжать 4-6 раз, тратить время на поиск зарядных станций, которые еще часто заняты автомобилями с ДВС."

За последние годы ситуация лишь отчасти улучшилась. Инфраструктура действительно возросла, но проблемы сбои в работе приложений, технические ошибки, отсутствие культуры зарядки остались. Также до сих пор не решена проблема незаконной парковки на местах для зарядки.

Кто формирует рынок ЕСС в Украине

Одним из самых заметных игроков на рынке является сеть "Автоэнтерпрайз", которая за несколько лет выросла с 1417 до более 3000 зарядных станций. Однако компания не обошлась без скандалов: депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий продвигал интересы компании, в частности, рекламировал ее услуги и инициировал установление зарядной станции возле парламента. Это вызывало подозрения в лоббизме и конфликте интересов.

Конкурентом является сеть "Тока", которая из 62 станций в 2018 году выросла до более чем 1100 станций в 2025 году. "Тока" активно развивает свою сеть, предлагая доступные зарядные решения для малого бизнеса и частных пользователей, а также устанавливая станции в жилых районах.

А вот компания YASNO E-mobility, подразделение ДТЭК, имеет около 1500 скоростных зарядных станций, расположенных преимущественно в Киеве, ключевых трассах и других крупных городах.

Одним из популярных решений для владельцев электрокаров в 2025 году также остается Go To-U – инновационная платформа для управления зарядными станциями электромобилей, имеющая разветвленную сеть из 1700 точек. Go To-U ориентируется на интеграцию зарядной инфраструктуры с экосистемой умного дома и возобновляемой энергии. Она также активно устанавливает станции в отелях, ресторанах и коммерческих объектах.

"Инфраструктура в Украине, особенно скоростных зарядок, однозначно улучшилась. Это, в первую очередь, заслуга компании ДТЭК", — отмечает Назар Шимоне-Давыда из Go To-U. Он объясняет, что водителям нужны зарядки от 50 кВт, позволяющие пополнить запас хода на 125-140 км за пол часа. Еще более мощные зарядки – 120 кВт – добавляют 270 км за то же время.

На трассах Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Полтава уже можно путешествовать с меньшим стрессом. Однако инфраструктура развивается преимущественно за счет частного бизнеса без системной государственной поддержки.

Культура зарядки и проблемы пользователей

Рынок зарядной инфраструктуры в Украине формируют частные инвесторы – это и плюс, и минус. Плюс – в гибкости развития. Минус – в отсутствии единых стандартов. Часто сети используют разные технические решения, что приводит к технической несовместимости.

"Культура зарядки – это когда водитель может беспрепятственно зарезервировать зарядную станцию, подключить авто с первой попытки и завершить зарядку без ошибок в протоколе", – объясняет Игорь Ковалев из YASNO E-mobility. К сожалению, такие ситуации – редкость.

Причиной этого является беспорядочное построение сетей, отсутствие стандартизации, технические сбои и низкое качество некоторых устройств. Это подтверждают и многочисленные отзывы пользователей в приложениях для зарядки. Особенно остро эти проблемы испытывают владельцы премиум-электрокаров: Tesla, Jaguar I-PACE, Audi e-tron и т.д.

"Электромобиль "рассказывает" зарядной станции, как хочет заряжаться. Если между ними нет диалога, батарея может быстрее выйти из строя", – добавляет Ковалев.

Как самому установить зарядную станцию

Установить зарядную станцию на Украине может практически каждый. Это делают не только владельцы электромобилей в частных домах, но и предприниматели, гостиницы, рестораны и владельцы парковок. Цель – заработать или привлечь новых клиентов.

Инвестор арендует участок, получает доступ к электросети (не менее 150 кВт), устанавливает оборудование и подключается к платформе, например Go To-U. По словам Шимоне-Давыда, такая станция окупается примерно через 5 лет. Платформа берет 20% от каждой транзакции и абонплату 100 евро в месяц.

Стоимость зарядки зависит от места и мощности. В ресторанах и отелях часто позволяют заряжаться бесплатно. В среднем плата составляет от 13 до 17 грн. за кВт. Для Nissan Leaf (24 кВт) это 310–400 грн, для Tesla (100 кВт) – от 1300 до 1700 грн.

Домашние зарядные станции стоят от 20 до 50 тыс. грн, дополнительно следует потратить до 10 тыс. грн на установку. Но такая инвестиция окупается быстро: один километр на электромобиле обходится в 70 – 90 копеек, тогда как на бензине – более 4 грн.

Путешествия по электромобилям в Украине и ЕС

Несмотря на улучшение, дальние путешествия по Украине все еще вызывают определенные трудности. В основных направлениях образуются очереди, особенно в праздничные дни. Проблема частично разрешается из-за бронирования, но эта опция доступна только на платформе Go To-U, количество станций которой ограничено.

В ЕС ситуация кардинально иная. В Германии еще в 2020 году было объявлено о плане установить зарядки на каждой АЗС. Скоростные станции — это норма, а процесс зарядки упрощен до минимума: не нужно загружать приложения, достаточно подключить кабель.

Украина могла бы воспользоваться опытом европейских стран, но даже обещания Tesla установить массово свои Supercharger остались нереализованными. В настоящее время их количество не превышает 15 точек, преимущественно размещенных на основных трассах и в Киеве.

Высокие цены на зарядку, нехватка станций, отсутствие бронирования и проблемы со стандартизацией – все это замедляет электромобильную революцию. Однако рынок растет и все больше украинцев видят в электрокарах не только транспорт, но и экономическую целесообразность.

Сможет ли инфраструктура догнать спрос – вопрос открытый. Но именно от этого зависит, превратится ли электромобиль с привилегией энтузиаста в массовое средство передвижения.