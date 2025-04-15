Как развиваются сети зарядки электрокаров в Украине и почему цены ЭЗС остаются высокими

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Недилько Ксения
За последние 7 лет Украина испытала настоящий прорыв в развитии электромобильного транспорта. Количество электрокаров на дорогах возросло в десятки — с 5,6 тыс. в 2018 году до почти 150 тыс. единиц в 2025 году. Эти данные приводят Министерство инфраструктуры и ассоциация "Укравтопром". Такой скачок в значительной степени стал возможен благодаря налоговым льготам: с 2018 года был отменен НДС на импорт электромобилей, а раньше пошлина в 10%.
Зарядка электрокаров в Украине
По региональным показателям лидером по динамике роста электромобилей за последний год стала Волынская область, где прирост составил рекордные 88%. Значительные темпы наблюдались в Ивано-Франковской (78%), Кировоградской (77%), Ровенской (81%) и Львовской (71%) областях. В то же время, самые низкие темпы роста зафиксированы в Херсонской (39%), Киеве (41%) и Донецкой (40%) областях. Медленный рост в столице разъясняется уже высочайшим уровнем насыщенности парка электромобилей. Киев сохраняет лидерство по абсолютному количеству зарегистрированных электрокаров — более 21,8 тыс. единиц. За ним следуют Львовская область из более 17 тыс. и Днепропетровская из почти 12,6 тыс. электромобилей.
Однако, несмотря на рост спроса, одной из главных причин, почему украинцы до сих пор сомневаются в выборе в пользу электромобиля, остается отсутствие или недостаточность зарядной инфраструктуры. Как отмечал владелец Nissan Leaf Михаил Плужников, путешествие между Киевом и Одессой на электрокаре – это вызов: "Авто придется заряжать 4-6 раз, тратить время на поиск зарядных станций, которые еще часто заняты автомобилями с ДВС."
За последние годы ситуация лишь отчасти улучшилась. Инфраструктура действительно возросла, но проблемы сбои в работе приложений, технические ошибки, отсутствие культуры зарядки остались. Также до сих пор не решена проблема незаконной парковки на местах для зарядки.
Одним из самых заметных игроков на рынке является сеть "Автоэнтерпрайз", которая за несколько лет выросла с 1417 до более 3000 зарядных станций. Однако компания не обошлась без скандалов: депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий продвигал интересы компании, в частности, рекламировал ее услуги и инициировал установление зарядной станции возле парламента. Это вызывало подозрения в лоббизме и конфликте интересов.
Конкурентом является сеть "Тока", которая из 62 станций в 2018 году выросла до более чем 1100 станций в 2025 году. "Тока" активно развивает свою сеть, предлагая доступные зарядные решения для малого бизнеса и частных пользователей, а также устанавливая станции в жилых районах.
А вот компания YASNO E-mobility, подразделение ДТЭК, имеет около 1500 скоростных зарядных станций, расположенных преимущественно в Киеве, ключевых трассах и других крупных городах.
Одним из популярных решений для владельцев электрокаров в 2025 году также остается Go To-U – инновационная платформа для управления зарядными станциями электромобилей, имеющая разветвленную сеть из 1700 точек. Go To-U ориентируется на интеграцию зарядной инфраструктуры с экосистемой умного дома и возобновляемой энергии. Она также активно устанавливает станции в отелях, ресторанах и коммерческих объектах.
"Инфраструктура в Украине, особенно скоростных зарядок, однозначно улучшилась. Это, в первую очередь, заслуга компании ДТЭК", — отмечает Назар Шимоне-Давыда из Go To-U. Он объясняет, что водителям нужны зарядки от 50 кВт, позволяющие пополнить запас хода на 125-140 км за пол часа. Еще более мощные зарядки – 120 кВт – добавляют 270 км за то же время.
На трассах Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Полтава уже можно путешествовать с меньшим стрессом. Однако инфраструктура развивается преимущественно за счет частного бизнеса без системной государственной поддержки.
Рынок зарядной инфраструктуры в Украине формируют частные инвесторы – это и плюс, и минус. Плюс – в гибкости развития. Минус – в отсутствии единых стандартов. Часто сети используют разные технические решения, что приводит к технической несовместимости.
"Культура зарядки – это когда водитель может беспрепятственно зарезервировать зарядную станцию, подключить авто с первой попытки и завершить зарядку без ошибок в протоколе", – объясняет Игорь Ковалев из YASNO E-mobility. К сожалению, такие ситуации – редкость.
Причиной этого является беспорядочное построение сетей, отсутствие стандартизации, технические сбои и низкое качество некоторых устройств. Это подтверждают и многочисленные отзывы пользователей в приложениях для зарядки. Особенно остро эти проблемы испытывают владельцы премиум-электрокаров: Tesla, Jaguar I-PACE, Audi e-tron и т.д.
"Электромобиль "рассказывает" зарядной станции, как хочет заряжаться. Если между ними нет диалога, батарея может быстрее выйти из строя", – добавляет Ковалев.
Установить зарядную станцию на Украине может практически каждый. Это делают не только владельцы электромобилей в частных домах, но и предприниматели, гостиницы, рестораны и владельцы парковок. Цель – заработать или привлечь новых клиентов.
Инвестор арендует участок, получает доступ к электросети (не менее 150 кВт), устанавливает оборудование и подключается к платформе, например Go To-U. По словам Шимоне-Давыда, такая станция окупается примерно через 5 лет. Платформа берет 20% от каждой транзакции и абонплату 100 евро в месяц.
Стоимость зарядки зависит от места и мощности. В ресторанах и отелях часто позволяют заряжаться бесплатно. В среднем плата составляет от 13 до 17 грн. за кВт. Для Nissan Leaf (24 кВт) это 310–400 грн, для Tesla (100 кВт) – от 1300 до 1700 грн.
Домашние зарядные станции стоят от 20 до 50 тыс. грн, дополнительно следует потратить до 10 тыс. грн на установку. Но такая инвестиция окупается быстро: один километр на электромобиле обходится в 70 – 90 копеек, тогда как на бензине – более 4 грн.
Несмотря на улучшение, дальние путешествия по Украине все еще вызывают определенные трудности. В основных направлениях образуются очереди, особенно в праздничные дни. Проблема частично разрешается из-за бронирования, но эта опция доступна только на платформе Go To-U, количество станций которой ограничено.
В ЕС ситуация кардинально иная. В Германии еще в 2020 году было объявлено о плане установить зарядки на каждой АЗС. Скоростные станции — это норма, а процесс зарядки упрощен до минимума: не нужно загружать приложения, достаточно подключить кабель.
Украина могла бы воспользоваться опытом европейских стран, но даже обещания Tesla установить массово свои Supercharger остались нереализованными. В настоящее время их количество не превышает 15 точек, преимущественно размещенных на основных трассах и в Киеве.
Высокие цены на зарядку, нехватка станций, отсутствие бронирования и проблемы со стандартизацией – все это замедляет электромобильную революцию. Однако рынок растет и все больше украинцев видят в электрокарах не только транспорт, но и экономическую целесообразность.
Сможет ли инфраструктура догнать спрос – вопрос открытый. Но именно от этого зависит, превратится ли электромобиль с привилегией энтузиаста в массовое средство передвижения.
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