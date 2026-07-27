В Іспанії продають справжній літак всього за 10 євро: що з ним не так

В Іспанії розпочався незвичайний аукціон у міжнародному аеропорту Севільї продають літак Piper PA-23 Apache зі стартовою ціною у 10 євро (510 гривень). Попри символічну вартість, новому власнику не варто сподіватися здійснити на ньому політ, адже повітряне судно офіційно визнане непридатним до експлуатації.

Літак Piper PA-23 Apache. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє оператор іспанських аеропортів Aena, літак перебував на території аеропорту щонайменше з 2018 року. Протягом кількох років адміністрація безуспішно шукали власника.

"Ми багато разів намагалися зв’язатися з власником. Оскільки зробити цього не вдалося, аеропорт тричі публікував повідомлення про цей літак в Офіційному державному віснику, щоб власник міг заявити свої права", — йдеться в заяві Aena.

Оскільки ніхто не заявив свої права на літак Piper PA-23 Apache, його вирішили продати через відкритий аукціон.

Початкова ставка становить лише 10 євро, а для участі в торгах потрібно внести заставу у розмірі 50 євроцентів. У компанії зазначають, що після оголошення про продаж отримали значну кількість запитів від потенційних покупців. Подати заявку можуть як приватні особи, так і компанії чи установи.

Однак низька ціна має просте пояснення. За словами представників Aena, літак перебуває у поганому технічному стані та не придатний до польотів. Тобто переможець аукціону отримає право власності на повітряне судно, однак використовувати його за прямим призначенням уже не зможе. Таким чином, літак за 10 євро радше стане цікавим експонатом для колекціонерів, декорацією або основою для реставраційного проєкту, ніж засобом пересування.

Piper PA-23 Apache виробляла американська компанія Piper Aircraft Corporation у 1950-х роках. Це був перший серійний двомоторний літак бренду, який міг перевозити до чотирьох пасажирів і вважався доступною моделлю для приватної авіації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Італії побудували найбільший паперовий літак у світі.