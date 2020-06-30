kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9187.66

ETH/USD

229.10

LTC/USD

41.72

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Вся правда о настоящей текиле: интересные факты
commentss НОВОСТИ Все новости

Вся правда о настоящей текиле: интересные факты

Многие из нас понятия не имеют, что такое настоящая текила

сегодня, 12:51
Автор:

Павел Зинченко
Вся правда о настоящей текиле: интересные факты

В любом сериале или фильме о Мексике нам непременно покажут, как два брутальных мужчины распивают текилу. На сегодняшний день этот напиток является чуть ли не национальным символом Мексики, который любят во всем мире. Но вот есть одна загвоздка. В наших магазинах нам скорее все продают не оригинальный мексиканский напиток. А что такое настоящая текила мы тебе немного сегодня расскажем.

История

Испанцы приписывают первую в мире текилу себе. В 1521-м году после прибытия на территорию Мексики у них закончился бренди. А поскольку выпить хотелось, то конкистадоры стали изготовлять первую текилу из местного алкогольного напитка, который назывался пульке. При этом они понятия не имели, что племена ацтеков уже во всю перегоняли из агавы свой алкогольный напиток, который и стал предком современной мексиканской водки.

Агава, а не кактус

Не верте разговорам о том, что текилу изготовляют из кактуса. Запомни и друзьям расскажи: этот напиток готовится исключительно из сердцевины голубой агавы. И чем больше содержание спирта на основе растения, тем дороже и лучше считается напиток.

Аутентичность

Текила, как и шампанское, аутентична. Настоящий продукт приготовлен согласно эксклюзивным рецептам на основе агавы, которая выращивается в штате Халиско. Поэтому имейте ввиду, что все, что нам предлагается в наших барах и магазинах - вероятнее всего суррогат, а не оригинальная мексиканская водка.

Таковы несколько интересных фактов о текиле. Похоже, прийдется съездить в Мексику, если ты хочешь попробовать оригинальный напиток. Также издание "Комментарии" расскажет об основных продуктах, которыми никогда нельзя закусывать алкоголь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/755257-kak-pit-tekilu-vsja-pravda-o-vodke-iz-meksiki
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!