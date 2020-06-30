Вся правда о настоящей текиле: интересные факты

В любом сериале или фильме о Мексике нам непременно покажут, как два брутальных мужчины распивают текилу. На сегодняшний день этот напиток является чуть ли не национальным символом Мексики, который любят во всем мире. Но вот есть одна загвоздка. В наших магазинах нам скорее все продают не оригинальный мексиканский напиток. А что такое настоящая текила мы тебе немного сегодня расскажем.

История

Испанцы приписывают первую в мире текилу себе. В 1521-м году после прибытия на территорию Мексики у них закончился бренди. А поскольку выпить хотелось, то конкистадоры стали изготовлять первую текилу из местного алкогольного напитка, который назывался пульке. При этом они понятия не имели, что племена ацтеков уже во всю перегоняли из агавы свой алкогольный напиток, который и стал предком современной мексиканской водки.

Агава, а не кактус

Не верте разговорам о том, что текилу изготовляют из кактуса. Запомни и друзьям расскажи: этот напиток готовится исключительно из сердцевины голубой агавы. И чем больше содержание спирта на основе растения, тем дороже и лучше считается напиток.

Аутентичность

Текила, как и шампанское, аутентична. Настоящий продукт приготовлен согласно эксклюзивным рецептам на основе агавы, которая выращивается в штате Халиско. Поэтому имейте ввиду, что все, что нам предлагается в наших барах и магазинах - вероятнее всего суррогат, а не оригинальная мексиканская водка.

Таковы несколько интересных фактов о текиле. Похоже, прийдется съездить в Мексику, если ты хочешь попробовать оригинальный напиток. Также издание "Комментарии" расскажет об основных продуктах, которыми никогда нельзя закусывать алкоголь.

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