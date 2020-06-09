Топ-5 непростительных изъянов в истории автомобилей

В мире существует множество хороших и качественных автомобилей. Одни из них могут похвастаться мощностью, другие скоростью, третьи дизайном. А некоторые - всем перечисленным. Но даже самые шикарные автомобили не застрахованы от изъянов, которые не только портят все впечатление, но могут сделать поездку на таких автомобилях крайне затруднительной, если вообще возможной. Сегодня мы расскажем тебе о пяти невероятных изъянах, которые встречались в автомобилях.

Nissan GT-R





Это круто, когда твой автомобиль за три секунды может разогнаться до 100 км/ч. А вот что плохо, это когда коробка передач выходит из строя, а в гарантийном ремонте отказано. Именно так компания Nissan поступала с владельцами суперкара GT-R, которые пользовались функцией Launch Control для эффективного ускорения с места.

Audi

Дизайнеры салона Audi воплотили свою не слишком удачную идею разместить кнопки панели управления спутниковой навигацией прямо по соседству с подстаканником. В результате этого дорогостоящая система может выйти из строя из-за нечайно пролитого напитка. Reyonnah

Мелкий французский автопроизводитель Reyonnah вначале 1950 годов создал маленький автомобиль с настолько неудобным управлением, что ничего подобного ранее никто не видел. Руль расположен горизонтально, а вместе с ним — и приборная панель. Alfa Romeo

Резиновые зубчатые ремни ГРМ на двигателях V6 в авто компании Alfa Romeo не смогли противостоять оказываемым механизмом нагрузкам, в результате чего пребывание в ремонте оказалось привычным явлением для этого автомобиля. Subaru

Subaru с двигателями серии EJ представляют собой особую опасность. На их 4-цилиндровых оппозитных моторах прокладки головки изнашивались с невероятной скоростью. Зачастую это приводило к катастрофическим последствиям. Замена этой прокладки представляет собой весьма неприятный процесс, во время которого снимается и разбирается двигатель. В мире автомобилей существует множество проблем и недостатков. Но эти пять просто поражают своей нелепостью. Будем надеятся, что разработчики сделали правильные выводы. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые будут сняты с производства в этом году

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