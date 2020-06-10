Новые аккумуляторы для электромобилей прослужат более 15 лет

Поставщик аккумуляторов Tesla заявляет, что он сделал огромный прорыв в аккумуляторной технологии, которая может обеспечить продажи электромобилей на долгие годы. Amperex Technology Co. Ltd (CATL), китайский гигант автомобильных аккумуляторов, который поставляет их для Tesla и Volkswagen, заявляет, что готов начать производство аккумулятора, который будет работать 16 лет и сможет проехать два миллиона километров. С таким заявлением выступил председатель компании Цзэн Юйцюнь, сообщает издание Bloomberg.

Цзэн сказал, что компания готова начать выполнять заказы на батарею, но не сообщил, поступали ли они. Он добавил, что батарея будет стоить примерно на 10% больше, чем обычные электромобили.

Срок службы батареи - одна из основных областей, сдерживающих внедрение электромобилей. Действительно долговечная батарея может стать преобразующим моментом для отрасли. Согласно Bloomberg, на сегодняшний день гарантии на современные аккумуляторы EV покрывают примерно 240 тысяч километров или восемь лет.

Агентство Reuters сообщило, что в мае 2020 года Tesla совместно производила аккумулятор на миллион миль с CATL. Источники сообщили агентству Reuters, что Tesla планировала запустить новую батарею в Китае в первую очередь в рамках более широкой стратегии изменения положения компании. Business Insider связался с Tesla, чтобы спросить, была ли батарея, анонсированная CATL, разработана совместно, но пока ответа не последовало.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla возобновила работу своего завода в Калифорнии.

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