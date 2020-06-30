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Что нельзя слушать в автомобиле: пять самых опасных песен

Пять музыкальных треков, которые могут спровоцировать ДТП

сегодня, 11:54
Автор:

Павел Зинченко
Что нельзя слушать в автомобиле: пять самых опасных песен

Многие водители любят слушать музыку в автомобиле. В принципе, это настолько распространенное явление, что кажется странным уделять ему отдельное внимание. Но даже с музыкальными предпочтениями автомобилистов все не так просто. В 2018 году британское кредитное агенство Moneybarn провело исследование, целью которого было определить самую опасную музыку для автомобилистов. В результате британцы представили ряд песен, которые слушать в автомобиле не стоит.

Опасной признали музыку, которая имеет темп выше 120 ВРМ (beats per minute – четверных нот в минуту). Такие песни могут отвлечь внимание водителя, а быстрый ритм провоцирует предрасположение к агрессивной езде. Иными словами, такие песни повышают риск ДТП.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг агенства Moneybarn из пяти песен, которые не должны звучать в автомобиле во время езды. 

American Idiot – Green Day


Party in the U.S.A – Miley Cyrus


Mr. Brightside – The Killers


Don’t Let Me Down – The Chainsmokers


Born to Run – Bruce Springsteen



Эти пять композиций могут доставить неприятности водителям. Также издание "Комментарии" расскажет, как удалить краску с автомобиля.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/763501-top-5-opasnyh-pesen-kotorye-nel-zja-slushat-v-avto
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