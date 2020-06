Что нельзя слушать в автомобиле: пять самых опасных песен

Многие водители любят слушать музыку в автомобиле. В принципе, это настолько распространенное явление, что кажется странным уделять ему отдельное внимание. Но даже с музыкальными предпочтениями автомобилистов все не так просто. В 2018 году британское кредитное агенство Moneybarn провело исследование, целью которого было определить самую опасную музыку для автомобилистов. В результате британцы представили ряд песен, которые слушать в автомобиле не стоит.

Опасной признали музыку, которая имеет темп выше 120 ВРМ (beats per minute – четверных нот в минуту). Такие песни могут отвлечь внимание водителя, а быстрый ритм провоцирует предрасположение к агрессивной езде. Иными словами, такие песни повышают риск ДТП.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг агенства Moneybarn из пяти песен, которые не должны звучать в автомобиле во время езды.

American Idiot – Green Day





Party in the U.S.A – Miley Cyrus





Mr. Brightside – The Killers





Don’t Let Me Down – The Chainsmokers





Born to Run – Bruce Springsteen





Эти пять композиций могут доставить неприятности водителям.



