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Кров перетворюється на воду, а мозок спалахує: у які міфи про алкоголь вірили за часів "сухого закону"

Від вина з тарганами до мозку, який нібито горів синім полум'ям, - які неймовірні твердження поширювали прихильники заборони алкоголю у США.

28 жовтня 2026, 23:37
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Сергій Кречмаровський

У часи "сухого закону" в США прихильники заборони алкоголю поширювали неймовірні твердження про його вплив на організм. Такі заяви нерідко подавали як наукові факти, намагаючись переконати людей відмовитися від спиртного.

Кров перетворюється на воду, а мозок спалахує: у які міфи про алкоголь вірили за часів "сухого закону"

Алкогольні напої на тлі історії абсурдних міфів часів "сухого закону" у США. Фото: Pixabay / Pexels

  • Кров нібито перетворюється на воду. Цю ідею поширював "Жіночий християнський союз тверезості". Організація вважала, що федеральна заборона алкоголю допоможе покласти край домашньому насильству.

  • Навіть запах алкоголю небезпечний. Німецький євгеніст Альфред Плетц стверджував, що вагітна жінка може народити дитину з вадами, просто вдихаючи запах алкоголю. Він поширював ці погляди у США.

  • Вино робили з тарганами. Проповідник тверезості Т. П. Гант заявляв, що виробники могли класти в пляшку алкоголю мішечок із тарганами й чекати, доки комахи розчиняться. Так нібито імітували характерний смак мадери.

  • Любителі пива помирають від водянки. Активістка руху за тверезість Мері Ганна Ганчетт Гант посилалася на нібито наукові докази, що більшість людей, які п'ють пиво, помирають від водянки. Це твердження перебільшувало небезпеку, пов'язану з уживанням напою.

  • Печінка може важити 11 кілограмів. У виданнях прихильників тверезості писали, що печінка людини, яка вживає алкоголь, може важити 15-25 фунтів, тобто приблизно 6,8-11,3 кілограма. Для порівняння, середня вага печінки дорослої людини становить близько 1,5 кілограма.

  • Мозок п'яниці може горіти. Прихильник "сухого закону" Джордж Маккандліш розповідав, як хірурги нібито піднесли запалений сірник до мозку померлого чоловіка, який зловживав алкоголем. За його словами, мозок спалахнув синім полум'ям, наче спиртівка.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як одна звичка може зіпсувати смак пива



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/food/alcohol/6-absurd-alcohol-myths-people-believed-during-prohibition
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