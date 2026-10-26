Спіймали небезпечну акулу й почали святкувати: відео в соцмережах обернулося скандалом

Чоловіка зі штату Нью-Йорк звинуватили у незаконному вилові великої білої акули та жорстокому поводженні з твариною. Підставою для розслідування стало відео в соціальних мережах, на якому рибалки витягують хижака на пляж, фотографуються з ним і святкують свій улов. Про це повідомляє CBS News Boston.

Велика акула у відкритому океані. Фото: Pixabay

Йдеться про 30-річного Крістофера Стефану з Лонг-Айленда. За словами окружного прокурора Роберта Галібуа, у жовтні 2025 року чоловік разом із командою вирушив на східне узбережжя Кейп-Коду. До експедиції також долучився клієнт з Європи, який хотів упіймати велику білу акулу.

Під час риболовлі учасники використовували заборонене обладнання, зокрема дрон. Вони витягнули акулу на берег, зробили фотографії, а потім відпустили її. Саме оприлюднення відео привернуло увагу правоохоронців.

Акула, яку називають Аароном, має довжину близько 2,9 метра. У 2024 році дослідники встановили на ній мітку, завдяки якій відстежували переміщення тварини. За даними Atlantic White Shark Conservancy, сигнал від акули фіксували тисячі разів за допомогою акустичних датчиків уздовж зовнішнього узбережжя Кейп-Коду.

Стефану постав перед судом у Барнстейблі. Йому висунули звинувачення у жорстокому поводженні з акулою, незаконному вилові, використанні механічного способу розміщення наживки, спробі вилову акули та володінні охоронюваним видом. Розмір застави встановили на рівні 10 тисяч доларів (приблизно 420 тисяч гривень).

До наступного судового засідання, призначеного на 11 грудня, чоловік повинен здати ліцензію на риболовлю, не публікувати відео про вилов акул і не відвідувати штат Массачусетс без законних підстав.

Адвокат Стефану заявив, що його клієнт має понад десять років досвіду риболовлі, займається природоохоронною діяльністю та допомагає в дослідженнях морських тварин. Захист наголошує, що звинувачення поки не доведені, а чоловік заперечує свою провину.

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