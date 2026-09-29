Українські водії сплатили майже 700 мільйонів грн штрафів: за що найчастіше штрафуюють

Система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні продовжує демонструвати високу інтенсивність роботи. За перші вісім місяців 2026 року камери зафіксували понад 3,3 мільйона порушень, а сума сплачених водіями штрафів наблизилася до позначки у 700 мільйонів гривень. Про це свідчать офіційні дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, надані у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

Водії сплатили 685 млн грн штрафів через помилки камер автофіксації

За інформацією Управління автоматичної фіксації порушень ПДР, станом на кінець вересня 2026 року на дорогах України функціонує 429 приладів контролю. З них 426 — це стаціонарні комплекси, а також 3 мобільні (рухомі) технічні засоби.

За період з 1 січня по 1 вересня 2026 року поліцейськими було винесено 3 301 953 постанови за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі. У середньому це становить понад 13,6 тисячі постанов щодня по всій країні.

Розподіл за видами правопорушень свідчить, що абсолютна більшість зафіксованих фактів стосується ігнорування швидкісного режиму:

- Перевищення швидкості рухa більш як на 20 км/год — 3 124 277 постанов (близько 94,6% від усіх зафіксованих випадків);

- Перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год — 150 504 постанови;

- Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів — 27 175 постанов.

Завдяки функціонуванню системи автофіксації до державного бюджету надходять значні суми. За вісім місяців 2026 року водії сплатили штрафів на загальну суму 685 620 031 грн. У середньому кожен із 429 працюючих приладів контролю забезпечив понад 1,5 мільйона гривень сплачених штрафів.

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