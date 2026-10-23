Осіння пастка для покупців авто: які несправності можуть коштувати понад $1000

Купівля вживаного автомобіля восени може обернутися несподіваними витратами. Через дощі, бруд і скорочення світлового дня деякі дефекти складніше помітити під час огляду. Проте з настанням холодів приховані проблеми можуть дати про себе знати, а ремонт обійдеться більш ніж у 1000 доларів. На це звертає увагу видання Mmr.

Автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Перед укладанням угоди фахівці радять приділити увагу кільком важливим вузлам.

1. Зимові шини. Перевірте глибину протектора, вік гуми, тріщини та інші пошкодження. Якщо комплект старий або сильно зношений, доведеться купувати новий. Разом із монтажем це може коштувати $300–600.

2. Опалення та кондиціонер. Пічка має ефективно обігрівати салон, а кондиціонер також повинен працювати справно. Особливо дорого може обійтися несправний радіатор обігрівача, якщо для його заміни необхідно знімати передню панель. Орієнтовна вартість ремонту — $200-500.

3. Кузов і корозія. Волога та бруд маскують подряпини, відколи, сліди фарбування й іржу. Якщо після купівлі знадобиться ремонтувати кілька деталей і проводити антикорозійну обробку, витрати можуть сягнути $300-700.

4. Акумулятор і генератор. Батарея, яка справляється з осіннім запуском двигуна, може підвести під час морозів. Перевірка акумулятора та генератора допоможе уникнути неприємного сюрпризу. Заміна батареї та можливий ремонт генератора коштуватимуть приблизно $150-350.

5. Скло, двірники та дренаж. Огляньте лобове скло, оцініть стан щіток склоочисників і переконайтеся, що водовідвідні канали не забиті листям. Засмічений дренаж може спричинити потрапляння води до салону, а це означає додаткові витрати на очищення та сушіння. Заміна скла й двірників також може збільшити рахунок: загалом ремонт у цій категорії оцінюють у $200-400.

Найкраще оглядати машину чистою та сухою, за достатнього освітлення. Перед підписанням договору варто пройти повну діагностику на спеціалізованій СТО. Це допоможе виявити приховані несправності заздалегідь і використати результати перевірки під час переговорів із продавцем.

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