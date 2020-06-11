Топ-3 самых дорогих парусных яхты в истории

В ХХІ веке все больше средств передвижения полагаются на мотор, аккумуляторы и батареи. Но морская стихия всегда диктовала человечеству свои правила и даже сейчас огромной популярностью пользуются парусные яхты, которые вносят свою лепту в путешествия по водным просторам. Сегодня мы расскажем тебе о трех самых дорогих моделях парусных яхт, которые когда либо существовали в мире.

Парусная яхта Eos (длина - 92,92 м, бюджет - 150 млн долларов)





Трехмачтовая шхуна Eos является одной из самых крупных парусных яхт в мире. Ею владеет миллиардер и медиа-магнат Барри Диллер. Яхта имеет длину почти 93 метра. Ее создала ведущая германская судостроительная компания Lurssen. Яхта действительно производит впечатление. Она имеет три мачты, длина которых превышает 60 м. Также она может принять на борт 14 гостей, которые будут пребывать в полном комфорте.

Парусная яхта Maltese Falcon: (длина – 92,9 м, бюджет - 150 млн долларов)





Знаменитая парусная яхта Maltese Falcon является одной из самых дорогих яхт в мире. Мальтийский сокол - это символ обладания чем-то абсолютно недостижимым. Экстравагантная яхта Maltese Falcon длиной 93 метра, а на воду ее спустила итальянская верфь Perini Navi. Maltese Falcon имеет шесть комфортабельных кают, в которых легко разместится 12 человек. На борту яхты имеется тренажерный зал, а любители подводных экскурсий могут спуститься на дно морское с помощью самой настоящей субмарины.

Парусная яхта Athena: (длина - 90 м, бюджет - $95 млн долларов)





Яхта Athena названа в честь древнегреческой богини мудрости Афины и была создана голландской верфью Royal Huisman. На воду ее спустили в 2004 году. Владельцем этой невероятной яхты является Джеймс Кларку, американский интернет-предприниматель и миллиардер.

Эти парусные красавцы действительно стоят тех денег, которые за них заплачены. Было би круто хоть раз в жизни побывать на их борту. Также издание "Комментарии" расскажет об уникальных яхтах, созданных по мотивам военных кораблей.

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