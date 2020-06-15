Плавающие острова приходят на смену роскошным яхтам

В последнее время успешные бизнесмены и диктаторы не гнушаются превращать свои яхты в настоящие плавучие дворцы. Многие из них действительно впечатляют своей роскошью. Но мало кто из них может сравниться с Kokomo Ailand, которая больше похожа на плавучий остров, чем на судно.

Kokomo Ailand можно сравнить с роскошным частным курортом. На нескольких палубах разместились самый настоящий пентхаус и пляжный клуб. Это если в общих чертах. А в частности на борту корабля находятся самый настоящие джунгли с пальмами и водопадами. Также пассажиры смогут воспользоваться услугами тренажерного зала, массажного кабинета и салона красоты. На живописной пляжной палубе есть множество бассейнов, площадок для барбекю, подводная столовая, станция для кормления акул и кинотеатр на открытом воздухе.

Пентхаус на высоте около 80 метров над уровнем моря с двумя лифтами, джакузи, частным пляжным клубом и потрясающим видом на океан приводится в движение с помощью восьми двигателей, разгоняющихся до 15 километров в час.



Концепт Kokomo разработала австрийская компания Migaloo Private Submarines. Создатели сообщили, что проект будут дополнять технологическими спецификациями в соответствии по желанию клиента. Пожелания заказчика повлияют и на конечную стоимость яхты. Также издание "Комментарии" расскажет о самом большом в мире круизном судне.

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