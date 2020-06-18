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Основные продукты, которыми никогда нельзя закусывать алкоголь

Такая закуска может навредить здоровью еще больше, чем сама выпивка

сегодня, 16:26
Автор:

Зинченко Павел
Основные продукты, которыми никогда нельзя закусывать алкоголь

Для многих любителей выпить хорошая закуска - часто  куда более важный компонент застолья, чем сама выпивка. Но именно она является одним из главных подводных камней, о которые может вдребезги разбиться ваше здоровье. Именно поэтому мы расскажем тебе сегодня, чем не стоит закусывать  выпивку.

Маринованные овощи

Всем так полюбившийся маринованный огурец может плохо повлиять на печень и почки. Лучше используй обыкновенные соленые овощи. Налегай на квашенную капусту.

Сладости

Шоколад и прочие сладости вредят поджелудочной железе. Это может привести к боли и спазмам в животе.

Помидоры

Свежие овощи могут навредить перевариванию, но стоит обратить внимание, что продукты переработки помидоров (кетчуп, томатная паста, соусы) такого эффекта не производят.

Жареное мясо

Жареное мясо  может сильно навредить печени. Для закуски используй печеное или отварное мясо.

Энергетики

В энергетических напитках содержатся вещества, которые повышают артериальное давление и вызывают спазмы сосудов. Также они могут сильно навредить почкам.

Как говорится, не так страшна выпивка, как ее закуска. Похоже, теперь тебе придется более внимательно следить за тем, что подают на стол вместе с алкоголем. Также издание "Комментарии" расскажет, как можно совмещать кофе и алкоголь.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/health/777290-7-produktov-kotorymi-nelzya-zakusyvat-alkogol
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