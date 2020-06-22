Основа цивилизации: почему пиво намного аристократичнее вина

Многие предсатвляют себе пиво, как напиток для простого народа, в то время как вино считается напитком для высших общественных кругов. Вино добавляет аристократичности образу и дает почувствовать себя более утонченным. Но справедливо ли такое утверждение? Сегодня мы позволим себе заступиться за пиво и объясним, почему именно оно является напитком для солидных людей. Разумеется, тут не обойдется без щепотки юмора.

Значение для цивилизации



Именно благодаря пиву существует цивилизация. Что без этого напитка делали бы древние шумеры? Поговаривают, что именно ради пива ими были изобретены первые трубочки для напитков.

Сочетаемость

Вино следует пить в сочетании с изысканными блюдами. Но в этом и вся загвоздка. С каким вином следует кушать жгучие китайские блюда или наворачивать классический мексиканский буррито? А вот пиво к такой еде подобрать легко. Проще говоря, подойдет любое.

Зависимость

Вкус и сорт вина зависят от погоды. Вкус и сорт пива зависят от пивовара.

Общительность

Вино больше располагает к тихой беседе с глазу на глазах в компании зануд, которые мнят себя невероятными интеллектуалами. Пиво же подойдет любой компании, как для философских бесед, так и для веселого галдежа. Согласись, ты никогда не слышал слов вроде: "Пацаны, пошли на вино!"

Авторство

Пиво отражает творческое видение, мастерство и опыт пивовара. Вино в первую очередь отражает климат и качество почвы, на которой произрастает виноград. Все это важно, но следует признать, что в таком случае пиво в намного большей степени является произведением искусства.

Мы не хотим обидеть виноделов, но согласитесь, аргументы в пользу пива весьма весомые. А чтобы возобновить справедливость, издание "Комментарии" расскажет, почему полезно пить вино.

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